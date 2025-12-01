Navidad y Año Nuevo se quedan sin puente festivo en Colombia

La ilusión de un fin de semana largo que se extienda hasta el 2026 se desvanece para millones de colombianos. A pesar de que diciembre es un mes importante para el reencuentro familiar y el descanso, el calendario de festividades de 2025 revela una dura realidad: el último gran puente festivo ya pasó.

Con la Navidad cayendo a mitad de semana, la planificación anticipada se vuelve esencial para aprovechar el escaso tiempo libre que resta en el año.

El último puente festivo oficial en el país se disfrutó a inicios de diciembre, dejando a la jornada central de Navidad sin la tradicional extensión de descanso que tanto anhelan los trabajadores y viajeros.



¿Por qué la Navidad 2025 no tendrá lunes festivo?

La respuesta a la ausencia de un fin de semana largo de Navidad y Año Nuevo está en la forma en que caen las fechas en el calendario, pues no se alinean con la famosa Ley Emiliani (Ley 51 de 1983).



Tras el festivo del 17 de noviembre, que conmemoró la Independencia de Cartagena, solo quedaban dos días feriados nacionales en el calendario antes de la llegada de 2026. Aunque diciembre trae consigo las celebraciones más importantes del año, solo una de estas fechas logró configurar un puente festivo.

El último fin de semana largo del 2025 se consolidó entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre. Este festivo está marcado por la celebración del Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), una fecha de profunda significación religiosa y familiar en Colombia.

Además, la víspera, el domingo 7 de diciembre, se celebra la tradicional Noche de las Velitas. Este puente festivo fue especialmente notable, ya que el Día de la Inmaculada Concepción no caía en lunes de forma natural desde 2014, lo que permitió un descanso prolongado espontáneo.

Este periodo fue vital para el turismo, pues miles de familias aprovecharon la coyuntura para desplazarse, impulsando significativamente sectores económicos como la hotelería, la gastronomía y el transporte interno.

De hecho, en Bogotá, este último puente festivo requirió la implementación de operativos especiales como el plan Éxodo y Retorno, además de la medida del Pico y placa regional para organizar el ingreso vehicular a la capital.

La principal noticia para quienes esperaban un largo descanso de fin de año es la ubicación de la Navidad.

El 25 de diciembre, la festividad central del calendario colombiano, caerá en jueves en 2025.

Dado que la Navidad es una conmemoración que se celebra en su fecha tradicional y no es susceptible de ser trasladada por la Ley Emiliani, su ubicación a mitad de semana significa que no generará un puente festivo oficial por sí sola.

La Ley 51 de 1983, o Ley Emiliani, fue creada justamente para ordenar y trasladar festivos civiles y religiosos a los lunes con el objetivo de garantizar periodos de descanso más amplios y fomentar el esparcimiento de los colombianos, lo que a su vez fortalece el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Sin embargo, la celebración del nacimiento de Jesús, al caer en jueves, no se beneficia de esta norma.

Aun así, a pesar de la falta de un puente festivo oficial, el 25 de diciembre sigue siendo una jornada clave para el reencuentro familiar y el descanso.

En algunos sectores laborales, existe la posibilidad de que el viernes 26 se convierta en un día no laborable por compensación o permisos especiales, lo que podría extender el descanso hasta el domingo 28. No obstante, esto no es una regla general ni un puente festivo oficial.