¿El 1 o el 7 de diciembre, cuándo se deben encender las luces de Navidad?

Pocos debates generan tanta pasión y, a la vez, tanta calidez como el momento exacto en el que debemos encender las luces navideñas. Para algunos, la emoción es tan grande que el espíritu les pide adelantarse al mismísimo diciembre.

Para otros, la tradición es un mandato inquebrantable que dicta una fecha específica.

En el mundo hispanohablante y, particularmente en varios países de Latinoamérica, este dilema se centra en dos fechas emblemáticas: el 1 de diciembre, como inicio oficial del mes, o el 7 de diciembre, vinculado a una profunda tradición religiosa.

Más allá de la prisa o la paciencia, la elección de la fecha es un acto cultural y emocional que marca el inicio formal de la época más tierna y esperada del año.

La Razón del 1 de Diciembre: La Lógica del Calendario

Publicidad

Para muchas familias, la lógica es tan sencilla como el calendario: si diciembre es el mes de la celebración, entonces el día uno es el pistoletazo de salida.

Este enfoque es puramente práctico y emocional. El encendido de las luces el 1 de diciembre se ha popularizado en la vida moderna, ya que alarga la sensación de alegría y permite a la decoración disfrutarse durante el mes completo.

Publicidad

Es una celebración de la llegada del último mes del año, el cual se asocia directamente con reuniones, regalos y, por supuesto, el resplandor de las guirnaldas y los árboles decorados.

Esta elección es común en entornos comerciales y espacios públicos que buscan atraer clientes desde el primer día. Los centros comerciales, las ciudades y los parques suelen adelantar sus espectáculos luminosos para maximizar el ambiente festivo, invitando a las personas a sumergirse en la atmósfera mucho antes del día 7.

No hay un mandato religioso o histórico estricto en esta fecha, es simplemente la manifestación de una emoción colectiva que no quiere esperar un día más para empezar a brillar.

Adoptar el 1 de diciembre como fecha de encendido permite también una planificación más relajada de las decoraciones. Se evita la prisa y el estrés de tener todo listo para una noche específica, transformando la decoración en un evento tranquilo y familiar que se puede disfrutar durante el primer fin de semana del mes. Es, en esencia, una declaración de amor a la temporada, un acto voluntario de anticipación a la magia.

El Ritual del 7 de Diciembre: Una Tradición Inamovible

Publicidad

En contraste con la practicidad, el 7 de diciembre tiene un significado arraigado en la fe y la cultura de varios países, especialmente en Colombia, donde se celebra el "Día de las Velitas" (Víspera de la Inmaculada Concepción).

Esta noche, las familias se reúnen para encender faroles y velas en honor a la Virgen María, marcando el inicio formal de las festividades religiosas y el momento en que, tradicionalmente, se encienden las decoraciones exteriores e interiores en los hogares.

Publicidad

Esta costumbre es un poderoso ritual social. El acto de encender luces y velas ese día simboliza el camino que guiará a la Sagrada Familia y es un anuncio solemne de que el tiempo de adviento y los preparativos para el 24 están en marcha.

Para muchas comunidades, el 7 de diciembre es la fecha oficial, y adelantarla es romper con una cadena de tradición que se pasa de generación en generación. La magia de este día radica precisamente en la espera: la expectación que se acumula hasta esa noche de ritual y luz compartida.

La belleza de este debate reside en que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Ya sea que te guíes por la emoción del calendario (el 1) o por la fuerza de la tradición (el 7), la verdadera esencia reside en el espíritu que se le imprime. Lo importante es que, al encender esas luces, se ilumine el corazón con el deseo de compartir, celebrar y vivir un mes lleno de paz. ¡Así que elige tu fecha y que empiece la magia!

Mira también: Reina del Carnaval de Negros y Blancos revela secretos, fechas clave y detalles que nadie conocía