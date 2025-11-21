Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

Un niño sorprendió con un deseo de Navidad muy distinto a los habituales. Su gesto hacia su abuelita conmovió a muchos y dejó una historia que vale la pena conocer.

Niño que pide árbol de navidad
La historia de pide y su deseo de navidad
Foto: capturas de pantalla de 'El Agropecuario'
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

La historia de Pipe, un niño de zona rural, comenzó a circular con fuerza después de que se conociera la carta que escribió pidiendo un regalo muy diferente a todos los demás.

En lugar de pedir juguetes, ropa o algún dispositivo electrónico, su deseo fue sencillo pero profundamente emotivo: un árbol de Navidad para compartir con su abuelita. Ese pequeño gesto terminó tocando a miles de personas y provocando una ola de reacciones en redes sociales.

Puedes leer: Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para animalitos

La historia detrás del tierno deseo navideño de Pipe

El creador de contenido conocido como 'El Agricultor' fue quien dio a conocer la historia. Al leer la carta del niño, quedó sorprendido por la intención tan noble detrás de la petición. Pipe no buscaba algo para él, sino algo que pudiera disfrutar junto a la mujer que lo cuida.

Conmovido, decidió desplazarse hasta su hogar para conocerlo personalmente y cumplirle su humilde deseo.

Cuando 'El Agricultor' llegó a la vivienda de Pipe, se encontró con una familia humilde, acostumbrada a vivir con lo básico. Según comentaron, nunca habían tenido un árbol navideño en su casa. Por eso, la idea de recibir uno se convirtió en un acontecimiento importante para todos.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Muchas personas destacaron la inocencia del niño y la humildad del pedido, “Niño Dios, para esta Navidad quiero un arbolito para compartir con mi abuelita”, escribió Pipe.

Puedes leer: Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

De igual manera, la gente resaltó la labor del creador digital al hacer posible un momento tan significativo para la familia.

Tras el impacto del video, 'El Agricultor' aseguró que su intención es seguir llevando árboles y regalos a otras familias que no tienen la oportunidad de vivir una Navidad completa.

