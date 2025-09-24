Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
FALLECE PRESENTADORA
VIDEO DE B KING, ¿SECUESTRADO?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Nuevo requisito para sacar licencia de conducción se la pone difícil a los 'buñuelos'

Nuevo requisito para sacar licencia de conducción se la pone difícil a los 'buñuelos'

El Ministerio de Transporte implementa resolución que establece nuevos Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación para garantizar la transparencia y aumentar exigencia, ¿se elevará el costo?