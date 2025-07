¿Motos eléctricas al fin sí pueden circular por ciclorutas? Se abre intenso debate

El pasado 16 de julio el presidente Gustavo Petro sancionó una ley que habilita la circulación de motos eléctricas en ciclorutas, delegando a cada ciudad la autonomía para establecer las rutas específicas donde estos vehículos motorizados de dos ruedas pueden transitar.

Sin embargo, en Bogotá, esta decisión ha desatado un intenso debate sobre seguridad vial y el uso compartido del espacio público, con el concejal Juan David Quintero alzando su voz de preocupación.

Durante su participación en "El Klub de La Kalle", el concejal Quintero expresó su desacuerdo con la posibilidad de permitir la circulación de motos eléctricas en las ciclorutas de Bogotá.

Su principal argumento se centra en la lógica de la seguridad. Según Quintero, la velocidad máxima permitida para bicicletas en ciclorutas es de 25 km/h, una cifra "absurda", según sus propias palabras, si se compara con la realidad de las motocicletas eléctricas.

El concejal aseguró que mientras una bicicleta promedio rara vez supera los 20 km/h, "a menos que el ciclista sea un profesional como Egan Bernal o Nairo Quintana, una moto eléctrica puede alcanzar y superar fácilmente los 40 km/h"

Para él, esta diferencia de velocidad es suficiente para prohibir su circulación en las ciclorutas. Además, destacó que la calzada mixta (carretera) cuenta con cámaras de vigilancia que facilitan el control de velocidad, algo inexistente en las ciclorutas, haciendo su regulación prácticamente imposible.

El concejal advirtió sobre una peligrosa "reacción en cadena" si se permite el ingreso de motos eléctricas a las ciclorutas. Si los usuarios de motos eléctricas argumentan inseguridad en la calzada mixta para acceder a las ciclorutas, los ciclistas podrían, a su vez, exigir el uso de los andenes por sentirse inseguros con las motos, y así sucesivamente, afectando a los peatones.

"La lógica no es que porque unos pocos se sientan inseguros, no se puede volver inseguro el espacio de otros que ya está consolidado", sentenció Quintero, abogando por garantizar la seguridad de las motos eléctricas en la calzada mixta.

Quintero también hizo un llamado a la responsabilidad de los usuarios, desmintiendo la narrativa de algunos vendedores de motos eléctricas. "Los usuarios no sean ingenuos. Si ustedes están comprando una moto, así sea eléctrica, es igual de insegura", alertó, señalando que la probabilidad de un accidente es mucho mayor.

Criticó la desinformación de quienes promocionan estas motos como aptas para llevar niños al colegio, calificando esta acción de "irresponsable". El concejal enfatizó un problema crítico de la ley sancionada por el presidente: a estos vehículos se les eximió del SOAT, la licencia y la placa.

"¿Si un niño lo cogen en una moto de estas no tiene placa, no hay responsabilidad? ¿Después qué le responde si no tiene SOAT? ¿Y después cómo judicializan si es un menor de edad de 12 años?", cuestionó con preocupación.

Juan David Quintero confirmó que la Secretaría de Movilidad de Bogotá ya se pronunció: las motos eléctricas no podrán circular en las ciclorutas de la capital.

Aunque la ley les permite circular sin SOAT, licencia ni placa en la calzada mixta, la restricción en las ciclorutas de Bogotá es radical por ahora, buscando proteger la integridad de los ciclistas y peatones en estos espacios diseñados para la movilidad sostenible.

