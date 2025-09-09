En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
YINA CALDERÓN SE BURLA DE ISABELLA LADERA
ÉL ES EL NOVIO DE ANDREA VALDIRI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / ¿Dayro Moreno estará de titular en el partido Venezuela contra Colombia?

¿Dayro Moreno estará de titular en el partido Venezuela contra Colombia?

Análisis de las razones tácticas y el clamor popular que rodean la posible no titularidad de Dayro Moreno en la Selección Colombia, a pesar del deseo generalizado de verlo en acción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad