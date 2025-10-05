Bad Bunny le canta la tabla críticos por el Super Bowl: "Van a tener que aprender español"

Bad Bunny regresó a Saturday Night Live este fin de semana y lo hizo con la autoridad que lo caracteriza, enfrentando con humor y firmeza a quienes cuestionan su participación como artista principal del medio tiempo del Super Bowl 2026. Entre aplausos y risas, el cantante aprovechó su monólogo de apertura para enviar un mensaje claro a sus críticos.

En español, expresó su gratitud a la comunidad latina: “Más que un logro mío, esto es de todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en Estados Unidos”, provocando una ovación del público. Y en inglés agregó con un toque de picardía: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

Bad Bunny se prepara para un Super Bowl histórico

El hecho de que Bad Bunny será el primer artista en ofrecer un espectáculo de medio tiempo completamente en español ha generado expectativas y también controversia, especialmente entre algunos sectores conservadores. Incluso surgieron rumores sobre la posible presencia de agentes del ICE en el evento, que inquietaron a parte de su público.

El programa no dejó pasar la ocasión para bromear sobre la polémica. En el segmento Weekend Update, Michael Che comentó: “Un asesor de Trump dijo que agentes de ICE asistirán al Super Bowl después de que Bad Bunny actuara en el medio tiempo. Ya saben, para atraer a todos esos trabajadores agrícolas que pueden permitirse entradas para el Super Bowl”.

Durante su aparición, Bad Bunny también compartió historias de su reciente residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, revelando detalles de la exigencia física de sus shows y la disciplina que requiere mantener su nivel en el escenario. La cantante Doja Cat se unió a la noche como invitada musical, acompañando al puertorriqueño en su segunda participación como presentador del icónico programa estadounidense.

Con cada palabra y cada broma, Bad Bunny dejó en claro que está listo para brillar en el Super Bowl y que ninguna crítica empañará lo que será un momento histórico para la música latina.

