Revelan millonario precio de nueva mansión de Bad Bunny; incluye una isla

El artista puertorriqueño Bad Bunny continúa dando pasos firmes en su vida de lujo, acaba de adquirir una impresionante mansión en el exclusivo barrio de Hollywood Hills, en Los Ángeles, valorada aproximadamente en US $8,8 millones (cerca de 9 millones de dólares).

La nueva residencia se describe como un claro reflejo del éxito del cantante, que combina diseño contemporáneo, amplios espacios e instalaciones de alto nivel. Está ubicada sobre un terreno de unos 7.316 pies cuadrados, lo que permite una amplitud tanto interior como exterior.

La casa principal cuenta con cinco dormitorios y siete baños. Además, incluye una casa de huéspedes con dos habitaciones adicionales y siete baños en total.

En su interior, destaca la sala principal que se integra con la cocina tipo chef, incluye una isla de gran tamaño y ventanales de piso a techo que se abren hacia los patios exteriores.



La habitación principal, cuenta con balcón privado, vestidor amplio con zona de descanso, y un baño de lujo con ducha de cristal y bañera independiente.

El exterior de la propiedad no se queda atrás, tiene una imponente piscina tipo “infinity” con spa privado, zona de barbacoa, jardines bien cuidados y una espaciosa sala al aire libre.

Asimismo, la mansión incluye instalaciones adicionales como gimnasio privado, sala de cine y sala de juegos, lo que resalta que no solo es una inversión en vivienda, sino un espacio de entretenimiento completo y de alto diseño.

¿Dónde está Bad Bunny gracias a su éxito musical?

La adquisición se suma al portafolio de bienes raíces de Bad Bunny, quien ya cuenta con residencias en San Juan (Puerto Rico) y otras inversiones de lujo.

Este movimiento evidencia cómo el éxito musical del artista con giras récord, streaming masivo y ventas millonarias, ha permitido que su estilo de vida dé un salto a nivel económico y social demasiado grande.

Además, la elección de Hollywood Hills no es casual; es una de las zonas residenciales más codiciadas de Los Ángeles por su privacidad, vistas panorámicas de la ciudad y cercanía a la industria del entretenimiento, lo que la convierte en una elección estratégica.

Con esta compra, el artista deja claro que su crecimiento va más allá del escenario y el estudio de grabación, es una declaración de estilo de vida. También plantea un nuevo escenario en el que su vida privada se convierte en parte del relato público, un territorio que muchos artistas valoran para consolidar su marca personal.

Queda por ver si esta mansión se convierte en sede de reuniones con otros artistas, eventos privados o incluso parte de sus producciones, ya sea en música, cine o televisión, lo que seguramente hará que no solo sea una “casa”, sino también un escenario para la expansión de su universo creativo.

Con esta adquisición, Bad Bunny reafirma su estatus de estrella global no solo por su música, sino también por su estilo de vida y visión de futuro.

