Juanes sorprende al liderar el rock latino en el siglo XXI, ¿le ganó al reguetón?

Desde Medellín al mundo, Juanes con 25 años de carrera como solista, hoy encuentra un nuevo reconocimiento, las revistas especializadas han elevado su estatura artística al posicionarlo como la voz vigente del rock latino.

Según Billboard, es el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI, un listado que evalúa rendimiento, presencia en listas como Top Latin Albums y Hot Latin Songs entre 2000 y 2024.

Te puede interesar: ¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada



Además, su álbum Un Día Normal (2002) aparece en el Top 10 de álbumes latinos más importantes, y cuenta con éxitos que han sido clasificados entre las mejores canciones latinas de los últimos 25 años: “Me Enamora” (#12), “Nada Valgo Sin Tu Amor” (#41), “Fotografía” (#61) y “La Camisa Negra” (#73).

La revista Rolling Stone también le dedica espacios en sus listados de “mejores discos del siglo XXI” donde incluye este álbum y destaca también su estilo que fusiona guitarra rock, melodías latinas y una producción ligada al reconocido productor Gustavo Santaolalla.



Este reconocimiento llega en un momento simbólico, ya que Juanes cumple 25 años desde el lanzamiento de su álbum debut Fíjate Bien en el año 2000 y se encuentra en plena vigencia creativa, trabajando en nuevo material y explorando su sonido en un ciclo que retoma sus raíces rockeras.

Juanes Foto: redes sociales @juanes

Este tipo de listados consolida su legado no solo como artista de éxito, sino como referente generacional que ha influido en múltiples músicos latinos. Que un artista de rock aparezca en un panorama dominado hoy por géneros urbanos habla de la vigencia y adaptabilidad de su propuesta.

Lee también: Emotivas palabras de Karol G tras su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Publicidad

Para Colombia, significa un nuevo motivo de orgullo cultural, pues Juanes representa al país en escenarios globales más allá del pop o el reguetón.

Billboard evalúa criterios como ventas, streaming, presencia en listas y décadas de impacto y menciona que Juanes cumple con creces.

Publicidad

El álbum Un Día Normal fue clave, éxitos como “A Dios le Pido” han ayudado a traspasar fronteras del español. Además, su transición del metal/rock de sus orígenes con la banda Ekhymosis hacia un rock pop con raíces folclóricas le ha otorgado un sello único en la composición de sus canciones y su inspiración.

Juanes no descansa, se encuentra en un reciente ciclo creativo, donde además de repasar éxitos, está preparando un nuevo álbum y lanzamientos que prometen mantenerlo relevante.

Teniendo en cuenta el sello que lo representa, el cual es combinar guitarra, mensaje, y una identidad latina muy clara, sigue trabajando y dejando claro ante sus fans y la industria musical que volverá a hacer algo grande.

Mira también: ¡Karol G lo logró! La invitan a uno de los eventos más importantes del mundo