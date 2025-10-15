Feid anuncia retiro de los escenarios y revela cruda razón, ¿su éxito le pasó factura?

Después de un 2025 lleno de logros, giras internacionales y éxitos musicales, Feid, también conocido como Ferxxo, uno de los artistas más influyentes del reguetón actual y quien se ha logrado un gran éxito a lo largo de su carrera musical, sorprendió a sus fans al anunciar un retiro temporal de los escenarios, noticia que fue dada a conocer por medio de sus redes sociales.

"Es como una despedida pero no se lo tomen tan en serio... No extrañen mucho al FERXXO en los Stages por ahora", escribió el artista en una de sus historias de Instagram, acompañada de imágenes detrás de cámaras y momentos personales.

Aunque Feid no dio mayores detalles sobre las razones de esta pausa, si dejó claro que no se trata de un adiós definitivo, sino de un descanso necesario tras un año muy intenso profesionalmente, cargado de grandes lanzamientos, según sus propias palabras: "GRACIAS PORQUE EL 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida!!!!!!".

El intérprete de éxitos como 'Chorrito Pa Las Animas', 'Classy 101', 'Luna' y 'Perro Negro', agradeció a sus seguidores por el constante apoyo y les pidió que sigan disfrutando de su música durante este periodo de ausencia, con las siguientes palabras:

"Les pido que sigan escuchando mi música!! Que pongan princesa, que escuchen Body, que escuchen sagrado".

Durante este 2025, Feid ha consolidado su posición como una de las figuras más destacadas del reguetón a nivel internacional, gracias a su gira mundial, múltiples colaboraciones y lanzamientos que lo han llevado a estar presente en escenarios importantes y festivales de renombre.

Ferxxo Foto: redes sociales @Feid

Se espera que uno de sus últimos shows antes de la pausa, sea su presentación en el reconocido festival Austin City Limits Festival en Estados Unidos, donde cerrará esta etapa tan significativa de su carrera con un espectáculo especial.



¿Por cuánto tiempo se va a retirar?

La duración de su retiro aún es incierta hasta el momento, pero sus fanáticos esperan con ansias el regreso del Ferxxo, renovado y con más inspiración bajo su manga para que traiga consigo una nueva etapa musical.

Por ahora, Feid se despide temporalmente dejando en pausa los escenarios, pero no el cariño del público que lo ha acompañado durante su éxito y quienes se han encargado de brindarle su apoyo por medio de redes sociales enviándole mensajes de cariño y asegurando que están esperando su regreso con ansias.

