Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
EMBARAZO DE PAOLA JARA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Feid anuncia retiro de los escenarios y revela cruda razón, ¿su éxito le pasó factura?

Feid anuncia retiro de los escenarios y revela cruda razón, ¿su éxito le pasó factura?

El reconocido cantante colombiano de reguetón sorprendió a sus seguidores con emotivo mensaje de despedida.

El Ferxxo se retira temporalmente de los escenarios
¿Feid llegó a su fin? El cantante de reguetón se despide de los escenarios. Foto: Redes sociales @Feid
Foto: Redes sociales @Feid
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de oct, 2025