Jhonny Rivera confesó que Andy "tocó fondo": la dura batalla que casi frena su carrera

Jhonny Rivera, uno de los artistas más queridos de la música popular colombiana, sorprendió a sus seguidores al revelar un capítulo muy difícil en la vida de su hijo, Andy Rivera, en una entrevista reciente, el cantante contó que el intérprete urbano llegó a un punto de quiebre emocional, marcado por la ansiedad, la depresión y una profunda sensación de vacío, pese al éxito que vivía en su carrera musical.

Según relató Jhonny, Andy “tocó fondo” y tuvo que enfrentar un proceso largo y doloroso para recuperarse. “Hubo momentos en los que no quería saber nada del mundo, ni de su carrera ni de nadie”, aseguró el artista. “Como padre, uno siente impotencia al ver sufrir a un hijo y no saber cómo ayudarlo. Pero con el tiempo, él entendió que necesitaba trabajar en su salud mental tanto como en su música”.

Puedes leer: Andy Rivera destapa verdad de cómo se dio cuenta que tenía depresión: "Varios detallitos"



El intérprete de El mujeriego explicó que ese proceso coincidió con una etapa de cambios personales y profesionales para Andy, quien decidió alejarse por un tiempo de las redes sociales y del ruido mediático para enfocarse en su bienestar. Jhonny destacó que aunque muchos lo veían en silencio, su hijo estaba librando una batalla interna que pocos conocían.

“Lo vi luchar, pero también lo vi levantarse”, agregó. “Hoy Andy está más fuerte, más maduro y consciente de lo importante que es cuidar la mente. Por eso me siento orgulloso, no solo del artista, sino del ser humano en el que se está convirtiendo”.



El propio Andy Rivera ha hablado en distintas ocasiones sobre su proceso de sanación y autoconocimiento, en una de sus giras recientes, titulada 'Un día a la vez', el artista compartió con el público reflexiones sobre la salud mental, la espiritualidad y la importancia de buscar ayuda profesional, su mensaje ha conmovido a miles de seguidores que se han sentido identificados con sus palabras.

Puedes leer: VIDEO: Paola Jara recuerda con nostalgia a sus dos bebés fallecidas: "Cuesta asimilar"

Para Jhonny Rivera, este episodio deja una enseñanza que va más allá de lo personal: “Necesitamos hablar más de salud mental, sobre todo en un país donde muchos callan por miedo o vergüenza. Todos podemos pasar por momentos duros, y pedir ayuda no es debilidad, es valentía”.

Publicidad

El testimonio del cantante ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde seguidores aplauden su honestidad y agradecen que una figura pública toque un tema tan sensible en medio de una industria musical donde la apariencia y el éxito parecen dominarlo todo, la historia de Andy Rivera recuerda que, detrás de los aplausos, también hay seres humanos que necesitan sanar.

Mira también: Ke chimba conocerte: La vez que a Luis Alfonso le tocó pagar comida con canciones