Abogada crea libro que une fe y justicia para guiar a quienes sueñan con migrar legalmente

La abogada migratoria Angélica González Blanco, una de las voces latinoamericanas en temas migratorios en Norteamérica, presentó “Amor y Ley: El poder de la fe y la justicia”, una obra que trasciende el ámbito jurídico y se convierte en una guía espiritual, ética y humana para quienes enfrentan el reto de construir una nueva vida lejos de su país de origen.

Con más de 25 años de experiencia acompañando a miles de familias latinoamericanas en procesos migratorios legales y transparentes, González Blanco plasmó en este libro no solo su conocimiento técnico, sino también los valores que han marcado su carrera y su compromiso social. La publicación está basada en 180 mensajes diarios de reflexión, concebidos como un recorrido de crecimiento personal y profesional.



Siete pilares para la transformación

Se estructura sobre siete pilares universales: Ética, Perseverancia, Laboriosidad, Excelencia, Humildad, Confianza y Amor. Cada uno sirve como eje para reflexiones que nacen tanto de su práctica como abogada como de su propia experiencia migrante y del contacto directo con personas que han debido reconstruir su historia en un nuevo país.

Los mensajes buscan acompañar al lector en procesos de toma de decisiones, fortalecimiento emocional y claridad de propósito, especialmente en contextos de incertidumbre y cambio.



Angélica González Blanco enfatiza que los procesos legales deben estar sustentados en información clara, disciplina emocional y fortaleza espiritual. Para la autora, “Amor y Ley” no es únicamente una publicación literaria, sino una extensión de su labor social y educativa. “Migrar no es comprar un pasaje; es tomar una decisión que exige claridad mental, solidez emocional, valores firmes y un respeto profundo por la ley”, señala.



González Blanco explica que se inspiró en quienes sienten miedo, dudas o incertidumbre frente al futuro. “Es una antorcha para quienes atraviesan momentos de confusión. Quiero que cada migrante entienda que su sueño es posible si se construye desde la fe, la integridad y el conocimiento correcto”, afirma.

La abogada busca amplía su impacto más allá de los estrados y oficinas legales, ofreciendo una herramienta de acompañamiento para miles de personas que ven en la migración no solo un cambio de país, sino un proyecto de vida que debe edificarse con conciencia, legalidad y esperanza.