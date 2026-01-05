Mujer pierde la vida tras ser alcanzada por un rayo en una tirolesa; hay video

Lo que parecía como una jornada de aventura en el estado de Minas Gerais, Brasil, terminó en una tragedia, cuando Ana Paula de Jesus Oliveira, una mujer de 30 años, falleció el pasado domingo 28 de diciembre tras recibir una descarga eléctrica provocada por un rayo mientras estaba haciendo tirolesa.

Todo ocurrió aproximadamente a las 4:45 p. m. en el municipio de São Tomé das Letras, cerca del punto turístico conocido como la Pirámide. En el momento del accidente, una fuerte tormenta eléctrica se desarrollaba en la región; los reportes indican que cayeron 149 rayos en un lapso de cuatro horas, de los cuales 48 impactaron directamente contra el suelo.

Puedes leer: Hallan el cuerpo de reconocido exfutbolista tras días de búsqueda por naufragio



Ana Paula de Jesus, era originaria de Betim y administraba un negocio familiar junto a su esposo, sufrió un paro cardiorrespiratorio a raíz de la descarga. A pesar de ser trasladada de urgencia a una Unidad Mixta de Salud, los esfuerzos médicos por reanimarla fueron infructuosos y terminó perdiendo la vida.



Por otro lado, una trabajador del sitió también alcanzó a resultar herido por el mismo rayo, pero, ya fue atendido en un centro hospitalario de la región.



¿Qué más se conoció del accidente que acabó con Ana Paula?

Este suceso generó una intensa polémica sobre los protocolos de seguridad en actividades de aventura bajo condiciones climáticas adversas. Al punto que Helbert Daniel, esposo de la víctima, denunció negligencia por parte de la empresa operadora.

Puedes leer: Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?

Según su testimonio, el rayo impactó la base superior de la estructura y la corriente se propagó por el cable hasta el punto de llegada, donde Ana Paula aún portaba el equipo y se encontraba descalza sobre el suelo de piedra, lo que provocó su fallecimiento en ese instante.

Publicidad

Por otro lado, la empresa responsable, Tirolesa Pôr do Sol, emitió un comunicado expresando sus condolencias, pero sostuvo que en el momento del incidente las actividades ya habían finalizado y que no es posible determinar con exactitud el punto de impacto del rayo.

Publicidad

Así mismo, la Policía Civil de Minas Gerais abrió una investigación oficial para esclarecer si hubo omisión o error humano. Entre los puntos clave de la indagación se encuentran, si hubo alerta previa de la Defensa Civil, también si se dio el cumplimiento de la suspensión inmediata de las actividades por estas condiciones.