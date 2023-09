VIDEO: Nanis Ochoa explota en pleno programa en vivo y renuncia tras ser boleteada

La presentadora y modelo paisa Daniela Ochoa, conocida como 'Nanis' Ochoa, ha tomado una drástica decisión durante una emisión en vivo de 'Lo Sé Todo', el programa de chismes del Canal 1. En medio de una nueva polémica, Nanis Ochoa renunció al programa tras verse envuelta en un escándalo relacionado con una supuesta infidelidad.

La controversia comenzó hace poco tiempo cuando se viralizó un video en el que Nanis y su esposo, el cantante de música popular Juan Pablo Navarrete, protagonizaban una intensa discusión. Este video desencadenó acusaciones de violencia intrafamiliar, a las cuales Nanis Ochoa se defendió negando rotundamente.

Sin embargo, ahora la atención se centra en una fotografía comprometedora que fue revelada por 'Lo Sé Todo' en pleno programa en vivo. En la imagen, Nanis se muestra compartiendo un apasionado beso con el famoso cantante Danny Marín, lo que sugiere una infidelidad por parte de la presentadora.

El conductor del programa, 'El gordo' Ariel Osorio, presionó a Nanis para que confirmara la veracidad de la foto y la identidad de las personas involucradas. Ante la insistencia, Nanis Ochoa admitió que era su fotografía y se mostró profundamente molesta por la forma en que se manejó la situación.

Nanis expresó su indignación por la manera en que el programa y sus colegas la expusieron públicamente sin haber tenido una conversación previa con ella sobre el tema. La presentadora argumentó que se sintió irrespetada y consideró injusto que no se hubieran comunicado con ella antes de hacer público el chisme.

En medio de una tensa discusión en el set de grabación, Nanis Ochoa tomó la sorprendente decisión de renunciar en vivo y abandonar el programa. En sus palabras, declaró: "Solamente te voy a decir una cosa, a mí la verdad no me interesa trabajar entonces así, si cada ocho días me están exponiendo con algo más, yo soy un ser humano y no me interesa".

A pesar de la ofuscación de la presentadora, Ariel Osorio defendió la decisión de compartir la noticia, argumentando que era una exclusiva que había llegado a la redacción y que como programa de entretenimiento, debían compartirla con su audiencia.

El episodio dejó el set de 'Lo Sé Todo' en un ambiente tenso y controversias sobre la ética y responsabilidad periodística. La decisión de Nanis Ochoa ha generado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, mientras que los directivos del programa han sido instados a aclarar la situación y las circunstancias de su salida.

|@LoSeTodoCol | La presentadora Nanis Ochoa renunció a Lo Sé Todo luego que el programa revelará una foto en la que se le ve dándose un beso con el cantante Danny Marín.



Más información https://t.co/xYW7Y9ZyPg pic.twitter.com/rOcWhso8vw — Canal 1 (@Canal1Colombia) September 6, 2023

