Desgarrador relato del padre de estudiante de la Nacional que falleció tras desaparición

El caso de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha ha generado conmoción en Bogotá, luego de que la joven estudiante de Derecho de la Universidad Nacional fuera reportada como desaparecida y, horas más tarde, se confirmara que perdió la vida en un accidente de tránsito.

La joven, de 24 años, había sido vista por última vez el pasado 17 de marzo cuando se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde realizaba sus prácticas. Ante su ausencia, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda, difundiendo su imagen y solicitando ayuda para ubicarla.

Sin embargo, mientras avanzaban las horas sin noticias, las autoridades atendían un grave siniestro vial ocurrido hacia las 2:30 de la tarde en la avenida carrera 30 con calle 80, en el barrio 12 de Octubre. En el accidente se vieron involucrados un tractocamión, un vehículo particular y una motocicleta en la que se movilizaba la joven.



De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor de la motocicleta habría intentado adelantar a otros vehículos, pero en medio de la maniobra perdió el control. Esto provocó que la joven saliera expulsada y terminara siendo arrollada por otro vehículo de carga pesada.



¿Cuál fue el testimonio del papá de Sonia Izquierdo, estudiante que perdió la vida en accidente de tránsito?

El padre de Sonia, Aquilino Izquierdo, habló sobre los momentos de angustia que vivieron durante su búsqueda. “Ella salió de trabajar a las 2 de la tarde y luego ya no supimos nada de ella...fue el transcurso del medio día y la noche sin saber nada ... fue cuando me llamaron y nos pusimos en la búsqueda”, relató.

Durante esas horas, la familia recibió llamadas engañosas que complicaron aún más la situación. “Gente llamaba extorsionando y hasta mi hijo cayó por ahí en una extorsión porque la gente es muy abusiva y no respeta”, expresó, evidenciando la desesperación que enfrentaron mientras intentaban encontrarla.

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La verdad de por qué tardaron en identificar a universitaria de la Nacional fallecida Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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En medio del dolor, su padre recordó a Sonia Izquierdo como una joven ejemplar. “Era una excelente joven, buena hermana, buena hija (...) no hay palabras para describirla, era muy juiciosa y siempre quiso lo mejor”, afirmó.

Actualmente, la familia continúa a la espera de avances en la investigación, con la esperanza de que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. "Pido justicia y que la verdad se conozca (...) estamos en el proceso con la Policía".

Las autoridades de tránsito han señalado que el conductor de la motocicleta sería uno de los principales implicados, aunque aún se recopilan pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad para establecer con precisión lo ocurrido.

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