Nuevas restricciones para baterías portátiles en aeropuertos de Colombia

Las Baterías portátiles se convirtieron en un elemento esencial para millones de viajeros, pero ahora están bajo la lupa de las autoridades.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) actualizó las normas para su transporte en vuelos nacionales e internacionales, estableciendo restricciones claras sobre su uso, cantidad y ubicación durante los trayectos aéreos.

La medida, que ya está en vigor, responde a estándares internacionales y busca reforzar la seguridad dentro de las aeronaves. Aunque no se trata de una prohibición total, sí implica cambios que los pasajeros deben tener en cuenta antes de viajar.



Baterías portátiles: dónde llevarlas y cuántas están permitidas

Uno de los puntos clave de la normativa es que las Baterías portátiles solo pueden ser transportadas en el equipaje de mano. Queda completamente prohibido llevar estos dispositivos en el equipaje de bodega, una decisión que responde a criterios técnicos relacionados con la gestión de riesgos en vuelo.

Además, la Aerocivil estableció un límite máximo: cada pasajero podrá llevar hasta dos unidades. Esta restricción busca controlar la cantidad de dispositivos con capacidad energética dentro de la cabina.

La entidad también precisó que cada una de las Baterías portátiles debe estar protegida individualmente para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales. Este detalle técnico es clave dentro de los protocolos de seguridad aérea.



Baterías portátiles: uso restringido durante el vuelo

Otro de los cambios más relevantes es la prohibición de utilizar las Baterías portátiles durante el vuelo. Esto incluye no solo su uso para cargar celulares u otros dispositivos, sino también su recarga dentro de la aeronave.

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“Los dispositivos no podrán ser utilizados ni recargados durante el vuelo”, señala la directriz oficial. Tampoco está permitido conectarlos para suministrar energía a otros equipos electrónicos a bordo.

Esta medida apunta directamente a reducir cualquier riesgo asociado al sobrecalentamiento o fallas en baterías de ion-litio, que forman parte de estos dispositivos.

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✈️ #Atención

Actualizamoslas directrices para el transporte de baterías de litio y power banks en vuelos nacionales e internacionales.



🔋 Estos dispositivos solo podrán transportarse en equipaje de mano (máximo 2 por pasajero) y queda prohibido su uso o recarga durante el vuelo. pic.twitter.com/mHbhxheD9w — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) April 14, 2026

Giro en la norma: capacidad y autorizaciones especiales

La regulación también introduce un criterio técnico basado en la capacidad energética de las Baterías portátiles, medida en vatios-hora (Wh). Aquellas de hasta 100 Wh podrán transportarse bajo las condiciones estándar.

Sin embargo, si el dispositivo tiene una capacidad entre 100 Wh y 160 Wh, el pasajero deberá contar con autorización previa de la aerolínea. Este requisito añade un filtro adicional para equipos de mayor potencia.

Estas disposiciones están alineadas con las instrucciones internacionales para el transporte de mercancías consideradas de riesgo en la aviación, lo que explica el endurecimiento de las reglas.



Ajustes para aerolíneas y recomendaciones a pasajeros

La implementación de estas medidas no solo impacta a los viajeros. Las aerolíneas y operadores aeroportuarios deberán actualizar sus manuales y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas sobre Baterías portátiles.

Por su parte, la Aerocivil recomienda a los pasajeros verificar previamente las condiciones de sus dispositivos antes de viajar. Esto incluye revisar la capacidad de la batería y asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos.

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El control de estas normas se realizará en los filtros de seguridad aeroportuarios, donde se podrá verificar si las Baterías portátiles cumplen con los criterios definidos.

Con estas nuevas disposiciones, el transporte aéreo en Colombia se ajusta a estándares globales, mientras los viajeros deberán adaptarse a una regulación más estricta sobre uno de los objetos más comunes en su equipaje.