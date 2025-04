Estas son los mitos para cuidar la batería de tu teléfono nuevo; uno es el más común

Para garantizar un buen rendimiento y alargar la vida útil de un celular nuevo , es esencial empezar desde el principio con buenos hábitos de cuidado . Aunque suene contradictorio, una recomendación cada vez más común para conservar mejor las baterías modernas es evitar cargarlas al 100 %.

Los smartphones más recientes utilizan baterías de iones de litio que no sufren del llamado "efecto memoria" . Esto quiere decir que no es necesario realizar una carga prolongada al estrenarlo. De acuerdo con el sitio oficial de soporte de Samsung, lo ideal es conectarlo al cargador original cuando el nivel de batería esté entre el 20 % y el 50 %.

También es importante saber que no es indispensable apagar el celular para cargarlo . Hoy en día, los sistemas están diseñados para que no haya diferencia significativa entre cargarlo encendido o apagado, y no se daña por estar activo durante la carga.

Falsos mitos sobre las baterías de los celulares

Uno de los mitos más comunes es que se debe cargar el celular por completo la primera vez que se enchufa. Sin embargo, las baterías de iones de litio actuales funcionan de forma eficiente sin importar si se cargan al 50 %, 75 % o 100 %.

Otro mito es que hay que dejar el teléfono cargando durante ocho horas la primera vez. Actualmente, esto no es necesario , ya que las baterías modernas no requieren un tiempo específico de carga para funcionar correctamente.

Por último, se dice que los cargadores rápidos pueden dañar el teléfono por su alto voltaje. No obstante, los móviles compatibles con esta tecnología incluyen componentes internos, como los “buck converters” , que ajustan el voltaje para proteger el dispositivo y evitar el sobrecalentamiento.

¿Qué sucede al cargar el celular en modo avión?

Cargar el celular en modo avión tiene ventajas, especialmente en cuanto a la rapidez y eficiencia del proceso. Al activar esta función, s e desactivan las conexiones inalámbricas como datos móviles, wifi y Bluetooth , reduciendo así el consumo de energía.

Esto permite que más energía del cargador se utilice exclusivamente para recargar la batería, acelerando el proceso. Además, a l disminuir la actividad interna del teléfono, también se reduce el calor generado, lo cual ayuda a cuidar la batería a largo plazo. El exceso de calor es uno de los principales factores que deterioran la batería con el tiempo, por lo que mantener la temperatura baja durante la carga es una práctica recomendable.

