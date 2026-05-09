Lina Tejeiro dio noticia sobre su embarazo que sorprendió a sus seguidores

Lina Tejeiro continúa siendo tendencia desde que confirmó que está esperando su primer hijo. La actriz y empresaria colombiana ha compartido distintos momentos relacionados con esta nueva etapa de su vida y cada publicación sigue despertando comentarios entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier detalle sobre su embarazo.

En medio de la expectativa que ha generado la noticia, Lina volvió a llamar la atención luego de aparecer junto a su mamá, Vibiana Tejeiro, durante una emisión especial del programa ‘Día a Día’. Allí, además de protagonizar un emotivo momento familiar, revelaron uno de los planes que esperan realizar próximamente y que terminó emocionando a muchos seguidores.

Europa será el destino de madre e hija en esta nueva etapa

Durante la conversación en el programa, Vibiana Tejeiro explicó que viajará junto a Lina a Europa, un regalo que la actriz le había prometido desde el año pasado, pero que por diferentes compromisos laborales y personales no habían podido concretar. Finalmente, ambas decidieron realizar el viaje ahora, justo en medio del embarazo de la actriz.

La revelación generó múltiples reacciones en redes sociales, especialmente porque muchos seguidores destacaron la cercanía entre madre e hija. Desde hace años, Vibiana Tejeiro ha sido una de las personas más presentes en la vida de la actriz, acompañándola tanto en momentos personales como profesionales.

Además del anuncio del viaje, el momento también estuvo cargado de emociones luego de que Lina dedicara unas palabras a su mamá durante el especial por el Día de las Madres. En el mensaje, la actriz agradeció el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su vida y aseguró que ahora entiende muchas de las enseñanzas que su mamá le dio antes de convertirse en madre.

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Desde que confirmó públicamente su embarazo el pasado 30 de abril, Lina Tejeiro ha compartido imágenes y mensajes relacionados con el proceso que está viviendo. En varias publicaciones ha mostrado el crecimiento de su barriga y ha expresado la felicidad que siente por esta nueva etapa personal.

La actriz también ha recibido cientos de mensajes de apoyo por parte de colegas, influenciadores y seguidores. Muchos usuarios han resaltado que la notan más tranquila y emocionada desde que anunció la noticia, mientras otros continúan preguntándose detalles sobre el bebé y el futuro de la actriz como mamá.

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En redes sociales, algunos fanáticos también destacaron que el viaje podría convertirse en uno de los recuerdos más importantes para Lina y su mamá antes de la llegada del bebé. Otros usuarios aprovecharon para felicitar nuevamente a la actriz y desearle bienestar durante el embarazo.