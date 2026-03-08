VIDEO: Ventarrón se llevó carpa en conjunto de Suba; hay varios lesionados

Una emergencia se registró en la tarde del 7 de marzo en la localidad de Suba, en Bogotá, cuando un fuerte ventarrón provocó el colapso de una carpa instalada para una reunión comunitaria. En el lugar se encontraban más de 200 residentes participando en una asamblea de copropietarios cuando las condiciones climáticas cambiaron repentinamente.

El incidente ocurrió en el conjunto residencial Mirador del Parque, ubicado cerca del CEFE Fontanar del Río. Según relataron varios asistentes, la comunidad estaba reunida para discutir temas administrativos cuando comenzó un fuerte aguacero acompañado de intensas ráfagas de viento que alteraron el desarrollo del encuentro.

El vendaval levantó la estructura en segundos

Ante la intensidad de la lluvia, muchos de los asistentes decidieron refugiarse bajo una gran carpa que había sido instalada en el lugar para proteger a los participantes de las condiciones climáticas. Sin embargo, la estructura no resistió la fuerza del viento y terminó colapsando en cuestión de segundos.

Testigos señalaron que los tubos metálicos comenzaron a ceder mientras la lona se levantaba parcialmente por el ventarrón. Finalmente, la carpa se desplomó sobre las personas que se encontraban debajo, generando escenas de pánico entre los asistentes, quienes intentaban ponerse a salvo mientras la lluvia y el viento continuaban golpeando la zona.

En medio del caos, varios vecinos reaccionaron rápidamente para ayudar a quienes quedaron atrapados entre las sillas y partes de la estructura. Aunque el momento fue de gran angustia, algunos residentes lograron organizar la evacuación mientras otros auxiliaban a los heridos.

Como resultado del incidente, cuatro adultos y un menor de edad resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados al Hospital de Suba para recibir atención médica. Hasta el momento, los reportes indican que los afectados fueron valorados para descartar complicaciones.

Tras el susto, los residentes del conjunto hicieron un llamado para que se revisen los protocolos de seguridad en este tipo de eventos comunitarios. Los vecinos pidieron que las estructuras temporales, como carpas para reuniones masivas, cuenten con verificaciones técnicas más estrictas, especialmente en temporadas de lluvias y ventarrones que puedan poner en riesgo a los asistentes.