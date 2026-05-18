Encuentran en Cúcuta carro en el que sacaron a Yulixa de estética; el cuerpo no aparece

El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza ha tomado un nuevo e importante rumbo tras el hallazgo del vehículo en el que fue vista por última vez.

Las autoridades han confirmado que el automóvil, un Chevrolet negro identificado con las placas UCQ 340, fue localizado en la ciudad de Cúcuta, justo en la zona fronteriza con Venezuela.

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Este avance es fundamental para las personas que siguen de cerca el caso, ya que el rastro del vehículo permite trazar una línea de tiempo mucho más clara sobre lo que ocurrió tras la salida de la joven de un centro estético en la capital del país.

De acuerdo con los reportes obtenidos, el automóvil fue encontrado abandonado cerca de una zona residencial en la capital de Norte de Santander.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores son ciertos detalles físicos en la carrocería del carro.

Las fotografías exclusivas por Noticias Caracol muestran que el vehículo presenta aparentes marcas de color verde en diversas partes, un elemento que ahora es objeto de un minucioso análisis forense.

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Los expertos buscan determinar si estas señales son recientes o si tienen alguna relación directa con el trayecto realizado desde Bogotá hasta el oriente colombiano.

El recorrido del automóvil es una de las piezas clave que la policía intenta reconstruir. Se sabe que el Chevrolet salió de Bogotá y atravesó gran parte del territorio nacional siguiendo una ruta que terminó en la frontera.

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Este trayecto es de vital importancia, pues busca llenar el vacío de información que existe sobre el paradero de Yulixa.

Actualmente, el vehículo permanece bajo la estricta custodia de las autoridades correspondientes, quienes esperan extraer cualquier tipo de evidencia que ayude a dar con el paradero de la mujer.

#ATENCIÓN | Noticias Caracol obtuvo las fotos del vehículo en el que dos hombres se llevaron a Yulixa Toloza del centro estético, en el sur de Bogotá, horas antes de su desaparición. El carro fue encontrado en la ciudad de Cúcuta.



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¿Qué pasó con el propietario del carro donde sacaraon a Yulixa?

Según se ha informado, esta persona se presentó voluntariamente ante las autoridades para entregar su versión de los hechos y aclarar su vinculación con el automóvil usado para trasladar a Yulixa.

Este testimonio se suma a las declaraciones que ya han brindado los trabajadores del centro estético Beauty Láser, ubicado en el sur de Bogotá, donde Yulixa se habría realizado un procedimiento antes de que se perdiera su rastro.

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La situación del establecimiento de belleza también ha generado bastante conversación en las redes y medios de comunicación.

La Secretaría de Salud confirmó que dicho lugar no contaba con la autorización necesaria para realizar procedimientos de lipólisis con láser, lo cual añade una capa adicional de irregularidad a todo lo sucedido.

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Las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que dos hombres suben a Yulixa al mencionado carro negro, tras lo cual se perdió contacto con ella durante un lapso de cinco horas que aún es un enigma para los investigadores.

Mientras el caso sigue en desarrollo, la atención se centra ahora en las pruebas técnicas que se puedan obtener del Chevrolet encontrado en Cúcuta.

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