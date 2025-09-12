Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
BABY SHOWER PAOLA JARA
ÚLTIMAS PALABRAS MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Vía alterna para llegar a Villavicencio tras cierre en la carretera Bogotá-Villavicencio

Vía alterna para llegar a Villavicencio tras cierre en la carretera Bogotá-Villavicencio

Continúan los cierres en la vía Bogotá-Villavicencio. Coviandina trabaja en la adecuación de la vía antigua como variante provisional en el kilómetro 18.