Temblor se siente con fuerza en Colombia este miércoles, 26 de noviembre

Este miércoles 26 de noviembre, a las 9:35 de la mañana hora local, se registró un temblor de magnitud 3.3 en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La actividad sísmica se sintió en varios municipios cercanos, pero hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

El movimiento se clasificó como superficial, lo que significa que ocurrió a poca profundidad. Este tipo de sismos, aunque pueden sentirse con claridad en las zonas cercanas, normalmente no generan destrucción significativa. Entre los municipios que percibieron el temblor se encuentran Uramita y Cañasgordas, ubicados a corta distancia de Dabeiba.

Puedes leer: Angustiante momento en que enfermera saca a bebés en pleno terremoto



El SGC mantiene su monitoreo constante y recuerda a la ciudadanía que, ante este tipo de eventos, es importante mantener la calma y verificar que no existan daños en estructuras como viviendas, escuelas o edificios públicos. Los sismos superficiales suelen percibirse con sacudidas rápidas y cortas, y muchas veces las personas sienten un breve estremecimiento seguido de silencio.

Hasta ahora, los reportes son solo de percepción del movimiento, sin incidencias graves. Las autoridades locales en Dabeiba y los municipios vecinos no han emitido alertas de emergencia, pero continúan vigilantes ante cualquier eventualidad.

Publicidad

Puedes leer: Se han sentido varios temblores en Colombia: cómo reaccionar de manera segura

Publicidad

Recomendaciones luego de un temblor

Los sismos en Antioquia, aunque moderados, son frecuentes debido a la ubicación del país sobre varias fallas geológicas activas. Los expertos sugieren que estar preparados, conocer rutas de evacuación y revisar la resistencia de los edificios es clave para minimizar riesgos en cualquier evento sísmico.

La recomendación para la población sigue siendo sencilla: mantener la calma, verificar la seguridad de su entorno y reportar cualquier situación inusual a las autoridades locales. La información oficial se puede consultar en el sitio del SGC, que emite boletines actualizados sobre eventos sísmicos en todo el territorio nacional.