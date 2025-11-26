Dos competidores del Desafío Siglo XXI abandonan la competencia; esta es la razón

En el reciente episodio del Desafío Siglo XXI una prueba exigente para los competidores terminó en preocupación para algunos participantes y equipos del reality. Dos de los competidores sufrieron las consecuencias en la arena.

La exigencia física de la pista fue llevada al extremo, debido a los movimientos bruscos y la necesidad de ejecutar cada acción con precisión y velocidad por parte de los competidores, poniendo en riesgo su integridad, lo que llevó a una afectación física del atleta Cristan Aldana, a quien se le desencajó un hombro en una de las pruebas anteriores, pero posteriormente se lo reacomoda el mismo.

La competencia se desarrollaba con normalidad y alta intensidad, puesto que son las etapas más avanzadas hasta el momento.



Sin embargo, en un obstáculo específico de la pista, ocurrió el incidente. Los informes según Caracol Televisión indican que un mal apoyo o la carga aplicada en un movimiento particular desencadenó el dolor agudo en uno de los atletas. Incluso, otro competidor del equipo también tuvo algunas dificultades físicas.

Mencho, compaeñera de Cristian, trató de ayudar a su compañero pero él gritaba del dolor, una vez en la casa, pidieron el apoyo del paramédico, el equipo médico llegó de inmediato a ayudarlo y le colocaron un cabestrillo.

El diagnóstico inicial indicó la presencia de lesiones que requerían atención especializada y que comprometían la capacidad de Critian para continuar con la prueba. La presentadora Andrea Serna, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad establecidos, anunció la salida del competidor para su respectiva revisión médica.

Cristian y Mencho, conocidos por su rendimiento y fortaleza dentro de la competencia, representaron una desventaja en su equipo debido al incidente.

La lesión de este atleta no solo afecta su recorrido personal en el competencia, sino que también afecta especialmente a Mencho, la competidora que había sido eliminada y regresó tras la expulsión de Katiuska, debido a reglas de la competencia.

Esto introduce un factor de desequilibrio en la dinámica grupal de los equipos restantes, pues su equipo tendrá que establecer nuevas técnicas y estrategias para las próximas pruebas.

Ante esto, Andrea Serna hizo la llamada correspondiente a las casas para confirmar el dictamen médico del participante y dijo: "Empezamos el día con una noticia triste, de esas noticias que preferiría no dar, pero mi deber es comunicarlo y que todos ustedes se enteren. Por dictamen médico uno de nuestros jugadores no podrá continuar en esta competencia. Cristian, definitivamente es insostenible la situación y no puedes seguir con nosotros".

Además aclaró que debido a que la etapa del juego es en pareja, también salía de la competencia Mencho, su compañera, noticia que dejó a los participantes tristes.

"No quería irme de esta forma. Me duele porque no solo es mi sueño, sino el de mi compañera. Siento que fallé mucho, no era la forma en la que quería irme", dijo Cristian.

Por otro lado, Mencho dijo: "estoy muy triste porque he sufrido de todo en este Desafío, esta nueva Mencho que llegó quiso demostrar lo que de pronto se me quedó atrás, se me estaba dando, me estaba adaptando. El Desafío es un sin fin de emociones, los designios de Dios no los entiendo".

Asimismo, Andrea comunicó a los participantes, especialmente al equipo Neos, que tendrían el remplazo de esta pareja con los participantes que fueron eliminados recientemente: Kathe y Roldán. Igualmente, estos competidores recibieron el comunicado y tras saber que volvían a competencia mostraron algo de tristeza por los participantes que abandonaban el Desafío pero, también festejaron por la nueva oportunidad en el reality.

