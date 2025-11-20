¡Qué patada! Zambrano le hizo maldad a Pedro en el Desafío y campeones pegaron el grito

El Desafío Siglo XXI subió de tono en su más reciente capítulo, donde un enfrentamiento en el Box Rojo demostró que los roces en la prueba pueden volverse un poco agresivos cuando se trata del box rojo.

Zambrano, uno de los participantes del Desafío, generó todo tipo de comentarios y rechazo al enfocarse no solo en ganar la prueba, sino a desestabilizar mental y físicamente a su rival, Pedro, integrante del equipo Neos.

El hecho se llevó a cabo durante una compleja prueba en la que los desafiantes debían sumar puntos en canchas mientras sus contrincantes intentaban bloquear los lanzamientos, muchos de ellos con las manos atadas.



Sin embargo, Pedro, en su papel de defensa, al parecer actuó de manera un poco brusca hacia su contrincante Isa, compañera de Zambrano en el equipo Gamma, como respuesta, este participante del equipo naranja, desvió su concentración del juego y se enfocó en provocar a Pedro.

La agresión verbal se hizo evidente cuando el capitán de Gamma comenzó a encarar constantemente a su rival, repitiéndole frases provocadoras como: "Estás con un hombre, suave no… esto es contra un varón”, buscando intimidar al integrante al desafiante.

La tensión escaló hasta el contacto físico no permitido. En un momento de la competencia, Zambrano le hizo una zancadilla a Pedro, haciéndolo caer. Minutos después, al recibir un golpe similar, Zambrano reaccionó de manera alterada y lanzó la siguiente frase: "Juegue duro, idiota. Juegue duro o ¿le doy comidita?”.

Kevyn y Valkyria del Desafío reaccionan a insultos de Zambrano en el Box Rojo

El comportamiento de Zambrano no pasó desapercibido, especialmente para los exparticipantes y campeones del Desafío que observaban la prueba. Kevyn se mostró molesto y aconsejó a su compañero Pedro para que no cayera en la trampa psicológica de su adversario: “Inteligencia… el que es inteligente, es inteligente, papi”, comentó.

Por otro lado, Valkyria, visiblemente desconcertada por el nivel de agresión, preguntó desde la gradería: “¿Este por qué le habla así a Pedro?”. Ambos manifestaron su incomodidad ante la actitud de Zambrano.

Tras esta prueba, la presentadora Andrea Serna cuestionó directamente al participante por su comportamiento, poniendo el tema en el centro de la polémica.

A pesar de las críticas y el cuestionamiento de la presentadora, Zambrano fue contundente y no mostró arrepentimiento por su actitud, por lo que dijo "Pues Andrea, para los que me conocen, los antiguos jugadores saben que yo digo que lo que pasa en el juego se queda en el juego. Sin ninguna intención, él me golpeaba por atrás, yo lo golpeaba, era un juego. Y puede ser la mamá de los pollitos, puede ser lo que sea pero llegó de último… Todos nosotros guerreamos acá, entonces esa opinión le queda mal. Esto es un juego de contacto”, defendiendo la rudeza de su estrategia.

Pedro, el participane del equipo Neos, le restó importancia al incidente, señalando que estuvo en juegos peores en su lugar natal San Basilio de Palenque, lo que demostró que la presión psicológica de Zambrano no funcionó ante su adversario.

