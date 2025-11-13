Sale a la luz nuevos detalles de cómo falleció el hermano de exparticipante del Desafío

En la tarde del martes 11 de noviembre de 2025, en el sector de Puerto Gaira , El Rodadero Sur, Santa Marta, se registraron los sucesos del fallecimiento de Luis David Mestre Palma, hermano de la influencer y exparticipante del reality Desafío Súper Humanos, Karmen Mestre.

Según testigos, el joven se movilizaba en una motocicleta tipo Bóxer sin placa cuando fue obstaculizado por dos sujetos en otro vehículo similar. Uno de ellos, de parrillero, sacó un arma de fuego, la cual usó para terminar con la vida de Mestre.

Lee también: El inesperado gesto de Juan Carlos Suárez al escuchar que será enviado a la cárcel



“Solo escuchamos un golpe fuerte, como si la moto se hubiera estrellado”, comentó un residente. Cuando los policías llegaron, el joven aún respiraba. El cuerpo del joven quedó en la vía y pese al traslado inmediato hacia un centro asistencial en Gaira, posteriormente los médicos confirmaron que había perdido la vida y tenía impacto de bala en su cuerpo.



Inicialmente, según las autoridades, se manejó la versión de un homicidio por sicariato por la forma en que se desarrollaron los hechos.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando los investigadores de la Policía Metropolitana de Santa Marta y la Fiscalía General de la Nación revisaron imágenes de cámaras del sector y hallaron otras evidencias.

Luis David habría llegado al sitio en compañía de otros dos hombres, todos en motos. En este lugar, intentaron asaltar a uno de los ciudadanos frente a uno de los edificios del sector, pero ante la reacción de esta persona, el vigilante de turno de aquel edificio, nota la situación y creyendo que se trataba de un intento de robo, saca su arma de dotación y dispara.

Te puede gustar:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Jueza se quiebra al relatar que Jaime Esteban no se defendió: "Caminaba con miedo"

Ayer en el Rodadero Sur de Santa Marta fue ab@tid0 Luis David Mestre Palma, el hermano de la influenciadora Karmen Mestre. Se dice que iba acompañado de otros sujetos que intentaron quitarle las pertenecias a un anciano que reaccionó con su pist*l@. pic.twitter.com/VUJZh7sJWm — Recalibración Cognitiva (@elrecalibrador) November 12, 2025

Publicidad

Ante los hechos, el hermano de Karmen intenta conducir algunos kilómetros y posteriormente cae en la vía.



¿Quién es el responsable del fallecimiento de Luis David Mestre?

Según el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, “todo apunta a que no fue un atentado sicarial sino un hecho confuso en el que un vigilante reaccionó” tras el intento de robo.

Rescto al vigilante, se entregó por voluntad propia ante las autoridades y actualmente rinde su declaración.

Publicidad

Por otro lado, su hermana Karmen Mestre, quien ganó reconocimiento nacional tras su paso por el Desafío, se encuentra conmovida ante la situación, publicando en sus redes sociales un video de su hermano junto a su hija, acompañado del texto: “Despierta mi hermanito, te necesito ahora”.

Amigos cercanos aseguran que la influencer, embarazada en este momento, vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Para su familia, el diciembre próximo será “muy doloroso”, según declaraciones recogidas por medios locales.

Las autoridades reforzaron patrullajes en la zona turística en Santa Marta y trabajan en identificar los dos acompañantes de Luis David, que lograron huir del sitio. También revisan trayecto de escape y placas de las motos utilizadas.

Además trabajan en determinar si el vigilante que disparó actuó en legítima defensa o si hubo un uso excesivo de la fuerza. El proceso judicial deberá definir responsabilidades y esclarecer los hechos.

Mira también: Armando Benedetti se 'sale de los chiros' y trata de loca demente a magistrada