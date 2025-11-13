El inesperado gesto de Juan Carlos Suárez al escuchar que será enviado a la cárcel

El nombre de Juan Carlos Suárez es tendencia debido a que es uno de los señalados por su presunta participación en el homicidio de Jaime Moreno, ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de octubre, donde la jueza 67 de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento en su contra por este crimen, decisión que provocó un llamativo gesto de este al momento de escuchar esto.

Tanto es así que esta jueza desestimó los diferentes argumentos de la defensa de Juan Carlos Suárez y confirmó que este será privado de la libertad por lo cual en las próximas horas se conocerá a qué prisión será trasladado.

A lo largo de la audiencia, la jueza 67 compartió unas emotivas palabras mientras se encontraba describiendo el comportamiento que tuvo Juan Carlos Suárez al momento de golpear a Jaime Moreno, pese a que este no se quiso defender, donde reveló que este no tuvo ningún remordimiento al respecto.



“En ningún momento ha develado arrepentimiento sobre lo que pasó”, afirmó. Mientras analizaba todas las pruebas contra Juan Carlos Suáres, donde su voz mostró indignación. Sumado a eso, explicó. “El ataque fue premeditado y sin razón aparente." Donde puntualizó que el ataque fue violento y calculado.

Luego, tras la lectura de todas las pruebas y la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía que sustentaba el dolo, la juez desestimó la solicitud de casa por cárcel y optó por la medida de aseguramiento intramural, garantizando la reclusión de Juan Carlos Suárez en un centro penitenciario.



¿Qué hizo Juan Carlos Suárez tras escuchar la decisión de la jueza?

Durante la mayor parte de la audiencia, la cual duró varios días debido a un accidente que sufrió un juez, Juan Carlos Suárez se mostró serio y sin ninguna expresión, donde simplemente miraba a la cámara fijamente y sin siquiera desviar sus ojos, expectantes a la decisión.

Sin embargo, cuando la jueza 67 negó la medida de casa por cárcel y comenzó a mencionar su medida de aseguramiento y explicar los motivos, la expresión de Juan Carlos Suárez al punto que utilizó su mano derecha para acomodarse las gafas, luego se cruzó de brazos, mientras observaba la cámara fijamente.

Así permaneció varios segundos, tras escuchar que será el Inpec quien tendrá que definir su situación de reclusión. Más adelante de la audiencia Juan Carlos Suárez decidió tomar la misma actitud, mirada fija a la cámara, brazos a los lados y sin ninguna expresión.

Por otro lado, Ricardo González, el otro involucrado por el crimen contra Jaime Moreno en las siguientes horas se definirá si es enviado a prisión o no.

