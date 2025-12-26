Internet gratis en hogares de Bogotá: así puedes acceder sin pagar un solo peso

Bogotá dio un paso clave en su estrategia de inclusión digital con el lanzamiento de un programa que garantizará internet gratis de 25 megas a miles de familias en diferentes localidades de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Integración Social, busca cerrar la brecha tecnológica y facilitar el acceso a educación, información y oportunidades digitales sin que el costo sea un obstáculo.

El plan está diseñado para beneficiar a 100.000 hogares en toda la capital, con un enfoque especial en sectores donde la conectividad sigue siendo limitada. De ese total, 15.000 hogares estarán ubicados en Ciudad Bolívar, una de las zonas priorizadas dentro de la estrategia social del Distrito.

Según explicó la Secretaría de Integración Social, el programa no se limita únicamente a ofrecer conexión a internet gratis. Los hogares seleccionados también tendrán acceso a una plataforma educativa virtual, pensada para fortalecer habilidades académicas, digitales y de empleabilidad. Esto permitirá que estudiantes, jóvenes y adultos puedan aprovechar el servicio más allá del entretenimiento.

La primera jornada de identificación de beneficiarios se realizó en la localidad de Suba, donde equipos del Distrito recorrieron barrios, casas de la juventud y espacios comunitarios para detectar posibles usuarios.

Uno de los puntos más destacados del programa es que el servicio no tiene costo, ni en instalación ni en mensualidad. Además, el plan incluye acompañamiento para que los usuarios aprendan a sacarle provecho a la conexión, especialmente en temas educativos y formativos.

Desde la Secretaría de Integración Social explicaron que el proceso de selección se está haciendo mediante búsqueda activa. Las familias pueden ser contactadas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp o visitas puerta a puerta. El objetivo es garantizar que el beneficio llegue realmente a quienes más lo necesitan.

🔵🟡Estuvimos en Suba Rincón recorriendo el territorio para que más personas conozcan #ConexiónSocial, una estrategia que acerca el acceso a internet gratis 🛜 a los hogares que más lo necesitan.



Seguimos llegando a los barrios, informando a la comunidad 🗣️ y conectando… pic.twitter.com/1ee6FfYRKT — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) December 25, 2025

Requisitos para acceder al internet gratis en Bogotá