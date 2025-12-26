Publicidad

Internet gratis en hogares de Bogotá: así puedes acceder sin pagar un solo peso

Internet gratis en hogares de Bogotá: así puedes acceder sin pagar un solo peso

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha un programa de internet gratis con 25 megas para 100.000 hogares, acompañado de formación virtual y acceso educativo sin costo.

Bogotá lanza internet gratis de 25 megas para 100.000 hogares
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Bogotá dio un paso clave en su estrategia de inclusión digital con el lanzamiento de un programa que garantizará internet gratis de 25 megas a miles de familias en diferentes localidades de la ciudad.

La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Integración Social, busca cerrar la brecha tecnológica y facilitar el acceso a educación, información y oportunidades digitales sin que el costo sea un obstáculo.

Puedes leer: Colombianos podrán viajar a este país europeo sin visa; hay más de 30 opciones ahora

El plan está diseñado para beneficiar a 100.000 hogares en toda la capital, con un enfoque especial en sectores donde la conectividad sigue siendo limitada. De ese total, 15.000 hogares estarán ubicados en Ciudad Bolívar, una de las zonas priorizadas dentro de la estrategia social del Distrito.

Según explicó la Secretaría de Integración Social, el programa no se limita únicamente a ofrecer conexión a internet gratis. Los hogares seleccionados también tendrán acceso a una plataforma educativa virtual, pensada para fortalecer habilidades académicas, digitales y de empleabilidad. Esto permitirá que estudiantes, jóvenes y adultos puedan aprovechar el servicio más allá del entretenimiento.

La primera jornada de identificación de beneficiarios se realizó en la localidad de Suba, donde equipos del Distrito recorrieron barrios, casas de la juventud y espacios comunitarios para detectar posibles usuarios.

Imagen referencial, internet
Imagen referencial, internet
/ Foto: Getty Images

Puedes leer: El bono de $230.000 que se pagará en diciembre y enero: revisa si te corresponde

Uno de los puntos más destacados del programa es que el servicio no tiene costo, ni en instalación ni en mensualidad. Además, el plan incluye acompañamiento para que los usuarios aprendan a sacarle provecho a la conexión, especialmente en temas educativos y formativos.

Desde la Secretaría de Integración Social explicaron que el proceso de selección se está haciendo mediante búsqueda activa. Las familias pueden ser contactadas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp o visitas puerta a puerta. El objetivo es garantizar que el beneficio llegue realmente a quienes más lo necesitan.

Requisitos para acceder al internet gratis en Bogotá

  • Residir en Bogotá y pertenecer a un hogar priorizado por la Secretaría de Integración Social.
  • No contar con un servicio de internet fijo activo en la vivienda.
  • Estar registrado en bases de datos sociales del Distrito (como Sisbén u otros listados oficiales).
  • Aceptar la visita de verificación puerta a puerta o el contacto telefónico del programa.
  • Contar con un dispositivo básico (celular, tableta o computador) para aprovechar la conexión y la plataforma educativa.
  • Completar el proceso de inscripción cuando la Alcaldía lo habilite en la localidad correspondiente.
