Bancolombia anuncia cierre total de oficinas por dos días; estas son las fechas

Miles de usuarios en Colombia deberán adelantar sus diligencias o migrar a canales virtuales ante el anuncio oficial del cierre simultáneo de todas las sedes físicas de Bancolombia.

La entidad bancaria confirmó un doble cierre operativo que modificará la atención habitual de millones de clientes, quienes no podrán realizar ninguna operación presencial durante el próximo fin de semana largo.

Esta medida, aunque está prevista dentro del calendario nacional de festividades, exige a los usuarios una planificación meticulosa para evitar contratiempos, especialmente en vísperas de un movimiento comercial importante.



¿Cuándo cerrará Bancolombia en diciembre?

El cese de actividades físicas de Bancolombia se llevará a cabo de manera estricta y nacional durante dos días consecutivos, lo que representa un ajuste operativo significativo para la banca.



De acuerdo con la información oficial, todas las oficinas físicas permanecerán inactivas durante el domingo 7 de diciembre y el lunes 8 de diciembre.

El 8 de diciembre, conocido como el día de la Inmaculada Concepción, es uno de los feriados más tradicionales y suele implicar ajustes en la operación de entidades públicas y bancarias en Colombia.

El principal desafío que tendrán los clientes es la imposibilidad de completar trámites que requieren la validación o el manejo presencial en una sucursal.

La entidad fue enfática al señalar cuáles serán las operaciones que quedan completamente detenidas en las oficinas durante este periodo de dos días.

Entre las operaciones que no podrán realizarse en ninguna sede física se encuentran:

Aperturas de productos financieros.

Pagos realizados por ventanilla.

Depósitos efectuados en oficina.

Cualquier solicitud o trámite que exija la presencia física del usuario o representante.

Operaciones empresariales que requieran gestión presencial.

Ante esta parálisis de servicios directos, Bancolombia recomienda encarecidamente a su clientela adelantar cualquier proceso que sepa de antemano que no puede completarse a través de medios virtuales.

¿El 7 y 8 de diciembre Bancolombia no abrirá ningún punto físico?

Si bien la medida de cierre es de carácter nacional y afectará a todas las regiones del país, el impacto de esta suspensión temporal se sentirá con mayor intensidad en departamentos que presentan una alta afluencia bancaria y un elevado movimiento comercial previo a los días festivos.

En estas zonas específicas, el volumen de operaciones presenciales que quedarán inevitablemente aplazadas hasta la reapertura del martes será considerable.

Las regiones identificadas como las más sensibles a este doble feriado bancario incluyen:

Antioquia. Bogotá. Valle del Cauca. Atlántico. Santander.

Los clientes y las empresas ubicadas en estos departamentos deberán ser especialmente diligentes en su planificación financiera para garantizar que sus necesidades de pago, depósitos y trámites se resuelvan antes del inicio del domingo o utilizando exclusivamente los canales alternativos.

¿7 y 8 de diciembre se podrá utilizar la app de Bancolombia?

A pesar del cierre total de las sucursales físicas, la entidad bancaria dio un mensaje de tranquilidad respecto a la continuidad de sus servicios digitales, los cuales funcionarán con completa normalidad durante todo el fin de semana festivo.

Los clientes tendrán a su disposición una robusta infraestructura tecnológica para manejar sus finanzas de manera remota y sin interrupciones.

Los canales digitales que permanecerán operativos para realizar consultas, pagos y transferencias son:

La app de Bancolombia.

La sucursal virtual personas.

Los cajeros automáticos.

La interrupción de dos días será breve y está estrictamente delimitada en el tiempo. La normalización de todos los servicios está programada para el martes 9 de diciembre.

A partir de ese día, todas las oficinas de Bancolombia retomarán su horario habitual de atención. Esto incluye no solo el servicio para usuarios particulares, sino también la atención personalizada y los servicios específicos para empresas.

Los usuarios podrán finalmente completar cualquier trámite que haya quedado pendiente o realizar aquellas operaciones que, inevitablemente, requerían la validación presencial en la sucursal.

El manejo de este feriado subraya la importancia de la anticipación en la gestión bancaria y la creciente dependencia de los canales virtuales. Para los miles de clientes, el mensaje es claro: si su operación necesita un ser humano o una ventanilla, debe hacerlo antes del domingo o esperar hasta la reapertura oficial del martes.