Joven que tomó difícil decisión en pleno puente dejó reveladora carta: "Por miedo"

La historia de Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, una joven venezolana de 20 años que vivía en Puebla, México, ha generado profunda conmoción en redes sociales y medios internacionales, luego de que su nombre se hiciera viral tras la publicación de un mensaje en sus redes que hoy es investigado por las autoridades.

De acuerdo con medios locales, la joven habría estado atravesando un complejo cuadro emocional que fue visible en sus últimos días. En su perfil, compartió un texto extenso en el que hablaba de su vida, de su familia y de las dificultades personales que enfrentaba desde hace varios años.

Lo que parecía una simple reflexión terminó convirtiéndose en una pieza clave dentro del caso que hoy mantiene en alerta a las autoridades mexicanas.

El mensaje fue publicado horas antes de que la policía de Puebla atendiera una emergencia en una zona concurrida de la ciudad, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de la joven. En el sitio fueron halladas sus pertenencias, lo que facilitó su identificación.

Su historia rápidamente se difundió por todo el país, alcanzando miles de comentarios de personas que lamentaron lo ocurrido y exigieron una investigación completa. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y verificar el contenido de la carta publicada, donde se mencionaban situaciones delicadas que, según ella, marcaron su vida desde la infancia.

Joven venezolana decide quitarse la vida

La carta que dejó Yusvely y el mensaje que impactó a miles

Antes de su fallecimiento, Yusvely Núñez compartió un extenso mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. En él, la joven hablaba abiertamente sobre los momentos difíciles que había vivido, su relación con su familia y la sensación de no haber sido comprendida del todo.

Sus palabras, escritas con un tono nostálgico pero también de cariño hacia sus seres queridos, mostraban una mezcla de tristeza y aceptación que muchos interpretaron como una despedida. El texto fue compartido cientos de veces, convirtiéndose en un símbolo del dolor silencioso que viven muchas personas jóvenes lejos de casa.

“¡Holaaa a todos! Jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho. Échenle muchas ganas a la vida. Muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no. La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello”.

También habló de sus dificultades personales y de cómo enfrentó momentos de soledad y desánimo:

“Por miedo a fracasar nunca me animé a hacer nada con mi vida, y cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de vergüenza, miedo, decepción, ansiedad y desesperación. Mami decía que era porque era una floja, y creo que también tenía razón”.