Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
PETRO ¿EN LISTA CLINTON?
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Joven que tomó difícil decisión en pleno puente dejó reveladora carta: "Por miedo"

Joven que tomó difícil decisión en pleno puente dejó reveladora carta: "Por miedo"

Una joven venezolana de 20 años publicó un mensaje que estremeció a miles de personas antes de su muerte.