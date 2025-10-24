Nequi no funcionará este 25 y 26 de octubre: horas clave del mantenimiento

Atención, usuarios de Nequi: la popular aplicación de finanzas digitales anunció que estará fuera de servicio este fin de semana debido a un mantenimiento programado en su sistema.

La compañía informó que la pausa técnica será necesaria para actualizar su plataforma y garantizar un mejor rendimiento en sus servicios.

Según el comunicado oficial, la interrupción comenzará a las 11:50 de la noche del sábado 25 de octubre de 2025 y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 26 de octubre. Durante ese tiempo, la app no estará disponible, lo que significa que no se podrán hacer transferencias, pagos, recargas, ni acceder al saldo o a la cuenta.

Nequi explicó que el mantenimiento busca mantener su tecnología al día y seguir ofreciendo un servicio estable y seguro:

“En Nequi estamos comprometidos con mejorar tu relación con la plata, y para eso nuestra tecnología tiene que estar al día”, señaló la plataforma en su aviso a los usuarios.

Aunque la pausa durará apenas tres horas, la empresa recomendó planear con anticipación las transacciones que se necesiten realizar durante ese lapso, especialmente si se trata de pagos o envíos urgentes. La idea es evitar cualquier inconveniente mientras el sistema se encuentra en proceso de actualización.

Nequi anuncia suspensión de sus servicios /Foto: Logo Nequi/ Grok IA (composición)

¿Cómo confirmar si Nequi está funcionando?

Para quienes deseen saber si el servicio ya está disponible o si hay alguna otra interrupción programada, Nequi ofrece una herramienta en línea que permite consultar en tiempo real el estado de sus servicios. Allí se puede verificar si la app presenta fallas, si hay tareas de mantenimiento o si todo funciona con normalidad.

👉 Enlace oficial para consultar el estado de Nequi:

https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status

Este espacio es útil no solo durante el mantenimiento, sino también en cualquier momento en que el usuario note algún error o lentitud en la app.

Además, Nequi recordó que cuenta con varios canales de atención para resolver dudas o reportar inconvenientes, tanto durante la pausa técnica como en horarios normales.

Canales oficiales de contacto Nequi:

