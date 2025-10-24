Banco Agrario desembolsa $230.000 en octubre a personas que cumplan estas 3 condiciones

Publicidad
El Banco Agrario de Colombia se prepara para una de las operaciones de dispersión de subsidios más significativas del año, anunciando la entrega de hasta $230.000 a miles de ciudadanos que cumplen con criterios de elegibilidad específicos. Esta inyección de recursos busca ofrecer un apoyo económico fundamental a quienes más lo requieren en el país.
Los pagos correspondientes a este subsidio se llevarán a cabo durante los últimos días de octubre y continuarán durante las primeras semanas de noviembre a través de la red de aliados y canales propios de la entidad bancaria.
Este desembolso extraordinario forma parte del programa Colombia Mayor, una iniciativa gubernamental que beneficia actualmente a más de 1.6 millones de adultos mayores a nivel nacional.
El incremento de la ayuda, impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, representa un ajuste al valor base del subsidio y se espera que comience a reflejarse en el décimo ciclo de pagos, programado para la última semana de octubre.
Actualmente, dentro del programa, existen diferentes valores de apoyo:
La principal novedad es la implementación de un monto de $230.000 dirigido específicamente a:
Prosperidad Social (DPS) confirmó que este aumento y la nivelación para los mayores de 80 años se ejecutarán durante el décimo ciclo de pagos, previsto para finales de octubre.
Para formar parte del subsidio Colombia Mayor, los adultos deben cumplir con una serie de criterios rigurosos:
Es importante recalcar que, para ser elegible para el pago diferenciado de $230.000, el beneficiario debe cumplir con los nuevos rangos de edad establecidos: ser mujer mayor de 70 años o ser hombre mayor de 75 años.
Dado el significativo impacto de esta noticia y la cantidad de beneficiarios, es natural que las Búsquedas de Google se inunden de consultas sobre la elegibilidad y las fechas de pago.
Los ciudadanos interesados en confirmar su estatus pueden realizar la consulta de manera rápida y segura siguiendo los canales oficiales y los pasos indicados por las entidades encargadas.
El proceso para consultar si eres beneficiario del programa Colombia Mayor mediante su cédula es el siguiente:
El Banco Agrario, como entidad responsable de la entrega de los recursos, facilitará la dispersión de los fondos mediante dos modalidades principales, ajustándose a las condiciones particulares de cada hogar beneficiario:
Para aquellos beneficiarios que opten por el giro, la entidad trabaja con una red de aliados estratégicos, incluyendo:
Es vital para los beneficiarios estar atentos a las comunicaciones emitidas a través de los canales oficiales tanto del Banco Agrario como de Prosperidad Social, con el fin de confirmar las fechas exactas de pago, los procesos necesarios y la documentación requerida. Esto asegura que no se pierda la oportunidad de recibir este apoyo económico.
Prosperidad Social ha hecho un llamado enfático a los beneficiarios para que mantengan su información de contacto actualizada. Mantener estos datos al día es esencial para garantizar que la entrega de los recursos se realice de manera eficaz y sin contratiempos.
Para actualizar información, reportar cambios o resolver cualquier inquietud relacionada con el subsidio, los beneficiarios pueden utilizar las siguientes líneas gratuitas dispuestas por la entidad:
Alternativamente, es posible acercarse personalmente a los enlaces municipales del programa que operan en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales correspondientes.