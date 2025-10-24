Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
CASO: JOHN LENNON
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Banco Agrario desembolsa $230.000 en octubre a personas que cumplan estas 3 condiciones

Banco Agrario desembolsa $230.000 en octubre a personas que cumplan estas 3 condiciones

El reconocido Banco Agrario iniciará la dispersión de subsidio diferenciado que alcanza los $230.000, destinado a miles de beneficiarios que cumplen con criterios específicos.