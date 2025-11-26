Video de Alejandro Fernández actuando raro en el escenario: ¿qué le pasó?

La presentación del cantante mexicano Alejandro Fernández el pasado fin de semana en el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro se convirtió en centro de atención.

El motivo, es por un video que circula ampliamente en redes sociales y muestra al artista con un comportamiento inusual sobre el escenario.

Durante las primeras horas del show, El Potrillo lució entonado, con su voz potente y dominando el escenario de manera habitual.



Sin embargo, cerca del final del concierto captaron imágenes en las que se evidencia una actitud distinta: movimientos inseguros, desorientación y gestos que algunos interpretaron como síntomas de malestar.

Video viral de Alejandro Fernández actuando raro en un concierto de Querétaro

En un video viralizado por un usuario de redes se observa al intérprete aparentemente conteniendo las ganas de vomitar.

Estas escenas rápidamente generaron atención y preocupación entre parte del público. Usuarios en plataformas como TikTok y X comenzaron a especular sobre posibles causas, incluyendo cansancio, estrés, salud frágil o consumo de alcohol.

La aparente incapacidad de Fernández para mantenerse estable encendió un debate intenso en internet. Algunos seguidores expresaron decepción y cuestionaron su profesionalismo, mientras que otros pidieron prudencia, señalando que a veces los efectos pueden deberse a fatiga o problemas de salud inesperados.

Usuarios recordaron incidentes anteriores similares en los que Alejandro fue señalado por supuesta ingesta de alcohol durante conciertos, aunque cada vez los videos generaron controversia y recordaron que el cantante no es ajeno a críticas por su comportamiento en escenarios de palenque.

En videos posteriores, Alejandro Fernández aparece despidiéndose del público, sonriendo, saludando y sosteniendo conversaciones con asistentes, lo que para algunos demuestra que pudo haber sido solo un mal momento pasajero.

Algunos internautas consideraron también que lo que se vio pudo tener explicación por factores externos: cansancio, malestar físico o un problema de salud momentáneo.

Otros pusieron en duda que hubiera consumo de alcohol, señalando que en ciertos clips se le veía bebiendo una bebida caliente y agua, en lugar de bebidas alcohólicas.

Este no sería el primer episodio de controversia para Alejandro Fernández. En 2023, durante su gira “De Rey a Rey”, circularon reportes y videos similares donde se le vio desorientado en escena, olvidando letras o mostrando dificultades durante presentaciones.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no emite una declaración oficial respecto al incidente ocurrido en Querétaro. Su cuenta oficial parece enfocada en promocionar su próxima presentación en Texas, dejando la polémica sin respuesta directa por parte del artista.

