Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AÍDA MERLANO PARA A SU EX
DESCUENTOS EN TU LIQUIDACIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo

Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo

Camila, nieta de Vicente Fernández contó cómo su papá intentó alejar a un novio que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en su esposo.

Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo
Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo
Foto: imagen de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2025