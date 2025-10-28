Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo

Camila, nieta del reconocido Vicente Fernández pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle compartió varios aspectos sobre su vida personal, donde afirmó que no solo heredó el talento y el carácter fuerte de su dinastía, sino también el ineludible drama, en especial por el apellido que tiene a sus espaldas.

Durante la entrevista, Camila confesó que está muy orgullosa de sus raíces, reveló que ella fue "de las primeras en tener novio en mi familia", situación que abrió las puertas a sus hermanos para que pudieran tener pareja, al punto que explicó que ahora todos todos ellos le deben agradecer que ahora les sea más fácil tener una relación en su familia.

A lo largo de la entrevista comentó que sus primeros noviazgos, ella siempre intentaba mantener el secreto y revelaba quién era su padre al final, dejando a los galanes en shock o, peor aún, pensando que ella estaba mintiendo: "No me estás mintiendo". Pese a eso, sus antiguas relaciones pudieron pasar sin problema algunos.

Sin embargo, el verdadero reto llegó con su "último novio," quien hoy es su esposo. Camila confesó que su padre, Alejandro Fernández, le hizo la vida "muy difícil" a su pareja. A tal punto que comentó que la situación fue tan tensa y complicada que: "casi me deja" por la intensidad de las reacciones de su papá.



¿Qué más explicó Camila sobre esta situación?

La nieta de Vicente Fernández explicó que se quejó con su padre, recordándole que él no le complicaba la vida a sus hermanos cuando presentaban a sus parejas. Sin embargo, Alejandro no cedió, pese a estas provocaciones. Esto según Camila se debe a que con ella su papá era un “osito”, pero con los demás era un guardián.

La táctica de Alejandro Fernández era confrontar al pretendiente con una serie de interrogantes y advertencias: "con ella no te metes y yo te conozco y quién eres tú y dime de dónde vienes", explicó Camila durante la entrevista.

En retrospectiva, ahora Camila entiende el instinto protector de su papá, debido a que ella ahora es mamá. Aunque reconoce que hay "maneras de decir las cosas", también comprende por qué su padre actuó con esa intensidad, enfrentándose a la difícil realidad de que "se lleven la niña de la casa".

La artista concluyó la divertida anécdota señalando que el humor y el carácter fuerte son rasgos ineludibles de su linaje, asegurando que, a pesar de los sustos, la familia logró integrar al hombre que ahora es su esposo.

