Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo
Camila, nieta de Vicente Fernández contó cómo su papá intentó alejar a un novio que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en su esposo.
Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”
Camila, reconocida nieta de Vicente Fernández, reveló en una entrevista con El Klub de La Kalle cómo fue la última vez que vio con vida a su abuelo.
¿Alerta SUEGRO? El mensaje que le envió Maluma al ‘Potrillo’ en foto con su hija
¿Qué pensaría el cantante mexicano al verlos juntos?