Camila Fernández

Camila Fernández

  Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo
    Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo
    Foto: imagen de La Kalle
    Farándula

    Nieta de Vicente Fernández revela cómo le intentaron espantar a su actual esposo

    Camila, nieta de Vicente Fernández contó cómo su papá intentó alejar a un novio que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en su esposo.

  • Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”
    Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Nieta de Vicente Fernández revela cómo fue la última vez que se vieron: “Era un osito”

    Camila, reconocida nieta de Vicente Fernández, reveló en una entrevista con El Klub de La Kalle cómo fue la última vez que vio con vida a su abuelo.

  La Kalle. Fotos de Maluma con la hija de Alejandro Fernández / Foto: Instagram
    La Kalle. Fotos de Maluma con la hija de Alejandro Fernández / Foto: Instagram
    Pareja

    ¿Alerta SUEGRO? El mensaje que le envió Maluma al ‘Potrillo’ en foto con su hija

    ¿Qué pensaría el cantante mexicano al verlos juntos?

