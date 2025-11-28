Destapan lo que habría ocurrido dentro del carro en el que murió pareja en Cantón Norte

Las familias de la teniente María Camila Mora, y el capitán Pablo Masmela aún no salen del impacto que les genera la pérdida de sus seres queridos en hechos ocurridos dentro de un carro ubicado en el Cantón Norte.

Y aunque con el paso de las horas siguen saliendo detalles sobre qué ocurrió en la noche del miércoles 26 de noviembre, todo hace parte de la investigación que llevan las autoridades para determinar cómo se desató la situación entre la pareja de uniformados y por qué el capitán terminó accionando su arma en contra de su expareja, la teniente Mora.

De igual forma se avanza en la reconstrucción de hechos para determinar si en el caso hay más personas relacionadas ya que algunas versiones hablan de una amiga de la teniente, también perteneciente al Ejército, mientras que otros relatos dicen que había otro hombre esperando a María Mora cerca del carro donde perdió la vida.



¿Qué ocurrió dentro del carro en el que falleció la teniente?

La versión que más ha tomado fuerza es la que indica que dentro del vehículo había otra mujer aparte de Mora y que sería una subteniente quien habría salido ilesa de los hechos y quien habría presenciado todo lo ocurrido antes de que ambos oficiales perdieran la vida.



La mujer estaría ubicada en la parte trasera del carro mientras que en los asientos de piloto y copiloto estaban su amiga la teniente María y el capitan Masmela; según versiones extraoficiales, dentro del carro hubo un altercado entre los uniformados y que al parecer tenía que ver con temas personales como la ruptura entre ambos y la cual, supuestamente, el hombre no aceptaba.



El cruce da palabra subió de nivel al punto que el capitán se salió de control en medio de la alteración en la que estaba y, sorpresivamente sacó el arma de fuego de su pantalón.

Las versiones indican que no pasaron sino unos segundos cuando el hombre apuntó contra María y accionó el arma delante de su amiga que miraba aterrada y trataba de protegerse para no correr con la misma suerte.

Fueron cinco impactos de bala lo que detonó el uniformado en contra de la vida de su expareja quien falleció casi que de inmediato; luego, al ver lo que había hecho el hombre decidió quitarse la vida con la misma pistola, dentro del carro, delante de la testigo y antes de que el personal de seguridad llegara ya que por el ruido de los disparos ya habían sido alertados.

La presencia de esta testigo es de gran valor para la investigación que aún está en curso y de la que no descarta ninguna hipótesis pero toma fuerza la posibilidad de "problemas personales".

Cabe recordar que el hecho tuvo lugar en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería, dentro del Batallón de Infantería N.º 37 Córdoba. Allí, un automóvil gris tipo sedán se convirtió en el epicentro de la situación desencadenda a las 8:33 p. m.

El hecho se conoció cuando un suboficial de servicio recibió una alerta a través de los canales internos del Ejército: “Atención al llamado por posible evento con heridos por arma de fuego”; inmediatamente personal de urgencias y uniformados acudieron al sitio y, al revisar el interior del vehículo, encontraron los cuerpos sin signos vitales del capitán Pablo Masmela y la subteniente María Camila Mora.