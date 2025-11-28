Compañero de teniente fallecida en Cantón Norte despertó inquietud; habló de otro hombre

La muerte de la teniente María Camila Mora y del capitán Pablo Masmela dentro del Cantón Norte, en Bogotá, continúa generando interrogantes. Aunque la versión preliminar del Ejército apunta a un “incidente de carácter personal”, un nuevo testimonio difundido en redes sociales abrió dudas sobre lo ocurrido la noche del 26 de noviembre de 2025.

Poco después de escuchar varios disparos, el personal de guardia se desplazó hacia el parqueadero contiguo al casino de oficiales. Allí, dentro de un vehículo gris tipo sedán, encontraron sin vida a los dos oficiales: la teniente Mora y el capitán Masmela, quien se encontraba en proceso de ascenso.

Según información preliminar, la oficial había solicitado permiso para viajar desde su base en Tolemaida hasta Bogotá con el fin de asistir a un concierto. Aunque su desplazamiento estaba autorizado, no alcanzó a llegar al compromiso que tenía programado esa noche.



Las primeras versiones indican que un hombre la habría estado esperando cerca del vehículo minutos antes de la tragedia. Ese detalle, ahora parte del expediente, se suma a testimonios que apuntan a que Mora y Masmela habían sostenido una relación sentimental que, de acuerdo con familiares y allegados, había terminado recientemente.



La posibilidad de un crimen pasional es una de las líneas de investigación que manejan las autoridades, aunque por ahora no descartan otros escenarios.

La voz que genera dudas: ¿quién es el otro hombre?

En medio de la conmoción, un mensaje publicado en Facebook por Paul Ochoa, quien aseguró haber servido bajo el mando de Mora en Tolemaida, despertó inquietud pública. En su video y publicaciones escritas, Ochoa cuestionó la versión oficial y advirtió que “hay una verdad que aún no se cuenta”.

“Hoy alzo mi voz por la teniente María Camila Mora, mi comandante en Tolemaida y una mujer íntegra que sirvió a Colombia con honor. Su caso en el Cantón Norte no puede ser reducido a un simple ‘problema de pareja’”, escribió el exsoldado.Su intervención abrió un nuevo debate, pues habló de “otro hombre” y pidió que no se descarte información que pudiera aclarar los hechos. Aunque no entregó mayores detalles, su testimonio se convirtió en un elemento más dentro de la discusión pública.

El caso es investigado de manera conjunta por el Ejército, la Policía Nacional y unidades especializadas en criminalística. La prioridad, señalaron fuentes oficiales, es reconstruir la secuencia exacta de los hechos ocurridos dentro de la instalación militar.

Por ahora, la institución castrense mantiene la descripción de lo sucedido como un “incidente de carácter personal”, mientras la investigación —que continúa abierta— busca establecer motivaciones, responsabilidades y el contexto previo al homicidio y posterior suicidio del capitán Masmela.

La muerte de la teniente Mora sigue generando conmoción entre sus compañeros en Tolemaida y en la comunidad militar. Las declaraciones de Ochoa, sumadas a los vacíos que aún persisten, han alimentado el llamado de familiares y allegados para que el caso se esclarezca por completo y se dé a conocer una versión oficial más detallada.