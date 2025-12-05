Revelan ficha con foto y datos de alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán

La investigación por la muerte de dos niñas en Bogotá avanza con detalles cada vez más precisos y con un nombre que aparece en cada capítulo del expediente: Zulma Guzmán, la mujer señalada de coordinar el envío de las frambuesas contaminadas con talio que terminaron afectando a tres menores de la misma familia.

Las autoridades arrancaron este caso siguiendo una pista particular: un código impreso en la maleta de un domiciliario. Ese número llevó a los investigadores del CTI a identificar al hombre que el 3 de abril entregó el paquete en la casa de las víctimas.

Su relato permitió reconstruir la ruta del envío y confirmar que el pedido llegó por solicitud de una amiga de Guzmán. El repartidor contó que tuvo que ir dos veces a la vivienda: la primera no recibió nadie; la segunda, sí.



Puedes leer: Zulma Guzmán confiesa en un chat relación clandestina con papá de niña fallecida por talio

Dos días después de esa entrega, el 5 de abril, comenzaron las hospitalizaciones. Una de las niñas murió ese mismo día; la segunda, el 9 de abril. Una tercera menor logró sobrevivir, aunque continúa con una condición médica compleja que ha dificultado que pueda dar una versión amplia de lo que pasó.

Publicidad

Lo que realmente llamó la atención de los investigadores es el nivel de detalle que Zulma Guzmán tenía sobre la familia. La conocían desde hace 20 años y sabía exactamente su dirección, sus horarios y hasta sus gustos: las frambuesas achocolatadas eran un producto frecuente en la casa. Además, conocía el día en que todos iban a estar reunidos, un dato clave que se convirtió en la tercera pieza dentro de la hipótesis central del caso.

Para la Fiscalía, los puntos clave que relacionan a Guzmán son cuatro:

Conocimiento total de la dirección. Identificación del gusto de la familia por el producto. Información sobre el día en que estarían reunidos. La entrega sin discriminar quién podría resultar afectado.

Cuando Guzmán supo lo que había ocurrido, según el expediente, salió del país. Su ruta internacional quedó registrada: primero Argentina, luego Brasil, después España y finalmente Reino Unido. Con esa información, la Fiscalía solicitó orden de captura y pidió a Interpol activar la notificación roja para localizarla en cualquier frontera.

Publicidad

En paralelo, el testimonio del domiciliario se convirtió en una pieza fundamental. Él no solo describió el envío, sino que también corroboró que el paquete venía de parte de una amiga de Guzmán. Ese dato cerró varias dudas y permitió unir las piezas entre la entrega, los tiempos y el movimiento migratorio de la señalada.

Hoy, con la imputación lista, la Fiscalía espera que Interpol dé con el paradero de Zulma Guzmán para avanzar con el proceso formal y responder las preguntas que aún rodean este caso que ha causado impacto en el país.

Puedes leer: Mujer pierde la vida por bala perdida mientras cargaba a su bebé en brazos

Zulma Guzmán: revelan alerta de Interpol con foto y datos de captura

Zulma Guzmán: revelan alerta de Interpol con foto y datos de captura

Revelan alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán

Apellido: Guzmán Castro

Nombre: Zulma

Sexo: Mujer

Lugar de nacimiento: Bogotá

Nacionalidad: Colombia