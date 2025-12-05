Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
CASO NIÑAS ENVENENADAS
¿LICENCIA POR CÓLICOS?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Revelan ficha con foto y datos de alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán

Revelan ficha con foto y datos de alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán

La investigación por la muerte de dos niñas en Bogotá tomó rumbo claro tras ubicar al domiciliario que entregó las frambuesas contaminadas.

Así avanza la investigación contra Zulma Guzmán
Así avanza la investigación contra Zulma Guzmán
/Foto: redes sociales /IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

La investigación por la muerte de dos niñas en Bogotá avanza con detalles cada vez más precisos y con un nombre que aparece en cada capítulo del expediente: Zulma Guzmán, la mujer señalada de coordinar el envío de las frambuesas contaminadas con talio que terminaron afectando a tres menores de la misma familia.

Las autoridades arrancaron este caso siguiendo una pista particular: un código impreso en la maleta de un domiciliario. Ese número llevó a los investigadores del CTI a identificar al hombre que el 3 de abril entregó el paquete en la casa de las víctimas.

Su relato permitió reconstruir la ruta del envío y confirmar que el pedido llegó por solicitud de una amiga de Guzmán. El repartidor contó que tuvo que ir dos veces a la vivienda: la primera no recibió nadie; la segunda, sí.

Puedes leer: Zulma Guzmán confiesa en un chat relación clandestina con papá de niña fallecida por talio

Te puede interesar

  1. Niñas fallecen tras consumir frambuesas contaminadas
    Niñas fallecen tras consumir frambuesas contaminadas
    /Foto: IA
    Judiciales

    Ella sería la responsable de enviar frambuesas envenenadas a niñas, ¿por venganza?

  2. Zulma Guzmán, sospechosa de envenenamiento a niñas
    Zulma Guzmán también es mencionada en muerte de mamá de una de las niñas
    Foto: redes sociales e ImageFX
    Judiciales

    Zulma Guzmán, mencionada en fallecimiento de mamá de una de las niñas muertas por talio

Dos días después de esa entrega, el 5 de abril, comenzaron las hospitalizaciones. Una de las niñas murió ese mismo día; la segunda, el 9 de abril. Una tercera menor logró sobrevivir, aunque continúa con una condición médica compleja que ha dificultado que pueda dar una versión amplia de lo que pasó.

Publicidad

Lo que realmente llamó la atención de los investigadores es el nivel de detalle que Zulma Guzmán tenía sobre la familia. La conocían desde hace 20 años y sabía exactamente su dirección, sus horarios y hasta sus gustos: las frambuesas achocolatadas eran un producto frecuente en la casa. Además, conocía el día en que todos iban a estar reunidos, un dato clave que se convirtió en la tercera pieza dentro de la hipótesis central del caso.

Para la Fiscalía, los puntos clave que relacionan a Guzmán son cuatro:

  1. Conocimiento total de la dirección.
  2. Identificación del gusto de la familia por el producto.
  3. Información sobre el día en que estarían reunidos.
  4. La entrega sin discriminar quién podría resultar afectado.

Cuando Guzmán supo lo que había ocurrido, según el expediente, salió del país. Su ruta internacional quedó registrada: primero Argentina, luego Brasil, después España y finalmente Reino Unido. Con esa información, la Fiscalía solicitó orden de captura y pidió a Interpol activar la notificación roja para localizarla en cualquier frontera.

Publicidad

En paralelo, el testimonio del domiciliario se convirtió en una pieza fundamental. Él no solo describió el envío, sino que también corroboró que el paquete venía de parte de una amiga de Guzmán. Ese dato cerró varias dudas y permitió unir las piezas entre la entrega, los tiempos y el movimiento migratorio de la señalada.

Hoy, con la imputación lista, la Fiscalía espera que Interpol dé con el paradero de Zulma Guzmán para avanzar con el proceso formal y responder las preguntas que aún rodean este caso que ha causado impacto en el país.

Puedes leer: Mujer pierde la vida por bala perdida mientras cargaba a su bebé en brazos

Zulma Guzmán: revelan alerta de Interpol con foto y datos de captura

Zulma Guzmán: revelan alerta de Interpol con foto y datos de captura
Zulma Guzmán: revelan alerta de Interpol con foto y datos de captura

Revelan alerta de Interpol para capturar a Zulma Guzmán

  • Apellido: Guzmán Castro
  • Nombre: Zulma
  • Sexo: Mujer
  • Lugar de nacimiento: Bogotá
  • Nacionalidad: Colombia

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Zulma Guzmán Castro

Muerte de niños

Intoxicación