Habría segunda mujer involucrada en caso de niñas intoxicadas con frambuesas

La investigación sobre el envenenamiento con talio que dejó a dos niñas sin vida en Bogotá tomó un rumbo inesperado. En medio del rastreo de pruebas que realizaron las autoridades, surgió un detalle que abrió una línea adicional en el caso: habría una segunda mujer involucrada en la entrega de las frambuesas contaminadas.

Este punto salió a la luz mientras los investigadores seguían la pista del domiciliario que llevó el pedido el 3 de abril. El hombre fue localizado gracias a un código impreso en su maleta, un elemento que se convirtió en una pieza clave para reconstruir el recorrido del producto y determinar quién estaba detrás del envío.

Cuando las autoridades hablaron con él, el repartidor relató que el pedido no lo envió directamente Zulma Guzmán, la principal sospechosa buscada por Interpol, sino “una amiga” de ella.

Según su testimonio, esta mujer fue quien le entregó las frambuesas para llevarlas a la casa donde vivían las menores. Ese relato reforzó la hipótesis de que al menos dos personas habrían participado en la cadena que terminó con la entrega del alimento contaminado.

El domiciliario también contó que tuvo que ir dos veces porque en la primera ocasión no recibieron el pedido. Las imágenes reveladas por Noticias Caracol muestran esas visitas y dejaron clara la secuencia: el producto llegó a la vivienda el 3 de abril y, apenas dos días después, el 5 de abril, las niñas fueron hospitalizadas. Una falleció ese mismo día y la segunda murió el 9 de abril.

La historia de fondo señala que Zulma Guzmán era cercana a la familia desde hace 20 años y conocía de primera mano sus rutinas. Sabía su dirección, sabía que las frambuesas achocolatadas eran un gusto habitual y sabía que la familia estaría reunida en casa ese día.

A esto se suma que, tras el fallecimiento de las menores, salió del país y viajó por cuatro naciones: Argentina, Brasil, España y Reino Unido. La Fiscalía, con estos datos, logró que Interpol emitiera una notificación roja para su búsqueda internacional.

Domiciliario que entregó las frambuesas con talio en Bogotá /Foto: redes sociales /Noticias Caracol

La segunda mujer señalada: la intermediaria del envío de las frambuesas

Según lo que confesó el repartidor, la persona que le entregó el pedido sería una “amiga” de Zulma Guzmán. Ella habría sido la encargada de coordinar directamente la entrega del producto que terminó en manos de las víctimas. No hay, por ahora, confirmación de que esta mujer conociera el contenido o que tuviera idea de que las frambuesas estaban contaminadas.

Lo que sí está claro es que su participación se volvió un punto de interés, pues fue quien actuó como enlace entre Guzmán y el domiciliario. En este momento, la identidad de esta mujer sigue sin conocerse públicamente y las autoridades no han confirmado si ya fue ubicada o entrevistada. Todo indica que esta segunda persona será determinante para reconstruir la ruta completa del envío y esclarecer cuál fue exactamente su papel en los hechos.