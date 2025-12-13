Zulma Guzmán revela cómo conoció a Juan de Bedout e iniciaron un amorío, ¿se obsesionó?

Zulma Guzmán Castro volvió a aparecer públicamente en medio de la investigación que adelantan las autoridades por la muerte de dos menores de edad tras consumir frambuesas con chocolate contaminadas con talio.

Su reaparición se da luego de semanas de silencio y tras confirmarse la existencia de una orden de captura en su contra, hecho que, según ella, la tomó completamente por sorpresa.

La empresaria decidió hablar para entregar su versión de los hechos y explicar por qué su nombre terminó vinculado a un caso que ha generado conmoción nacional. De acuerdo con Guzmán, existe una narrativa que, según afirma, busca responsabilizarla antes de que avance cualquier proceso formal. En sus declaraciones sostuvo que su imagen personal y profesional ha sido afectada sin que, dice, haya tenido garantías claras para ejercer su defensa.



El caso se remonta al mes de abril, cuando dos niñas fallecieron luego de presentar un deterioro progresivo en su estado de salud. Las investigaciones médicas confirmaron que la causa fue una intoxicación por talio, un metal altamente peligroso para el ser humano.

Durante varios meses, el proceso avanzó con reserva, hasta que el pasado 4 de diciembre se conoció que las autoridades habían solicitado una orden de captura contra una mujer, señalada de estar presuntamente relacionada con el envío del producto contaminado.

Reaparece Zulma Guzmán y rompe el silencio /Foto: redes sociales

Tras conocerse esa información, el nombre de Zulma Guzmán Castro salió a la luz pública. La Fiscalía indicó que, dentro del proceso, se analiza su presunta participación en la coordinación del domicilio que llevó las frambuesas hasta la vivienda donde se encontraban las menores. Frente a esto, la empresaria, en una entrevista con Focus, negó cualquier responsabilidad y aseguró que no tuvo control ni intervención alguna en la entrega del alimento.

Zulma Guzmán reaparece y dice que es inocente

Zulma Guzmán explicó que viajó el 13 de abril por razones académicas y para desarrollar proyectos profesionales en el exterior. Rechazó que su desplazamiento haya tenido como objetivo evadir a las autoridades y afirmó que, en ese momento, no existía ninguna orden en su contra. Según dijo, la notificación sobre la búsqueda internacional y la orden de captura la tomó por sorpresa.

En sus declaraciones, la empresaria sostuvo que, a su juicio, existe una estrategia para señalarla como responsable por ser, según sus palabras, “el vínculo más fácil” dentro del contexto del caso. Considera que su relación personal con una persona cercana a la familia de las menores fallecidas habría influido en que su nombre quedara en el centro de la investigación.

La relación de Zulma Guzmán Castro y la Juan de Bedout

En medio de su declaración pública, Zulma Guzmán también habló sobre cómo conoció a Juan de Bedout y cuál fue el contexto de la relación que sostuvieron durante varios años. Según relató, se trató de una relación sentimental clandestina que, asegura, nunca fue pública y que se dio en un momento específico de la vida de él.

Guzmán afirmó que se reencontró con Juan de Bedout cuando él ya había quedado viudo. De acuerdo con su versión, ese encuentro ocurrió en noviembre, cuando compartieron un café y él le comentó que su esposa había fallecido a causa de una enfermedad que había enfrentado años atrás. Aseguró que, hasta ese momento, no había tenido contacto directo con la esposa.

"Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo.", dijo.