Jhonny Rivera habla de la ausencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso en su boda

El artista explicó por qué algunos de sus colegas no estuvieron en su boda con Jenny López y aclaró las dudas en redes sociales.

Jhonny Rivera se refiere a la ausencia de varios artistas
Jhonny Rivera habla de la ausencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso en su boda
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Este domingo 22 de febrero se llevó a cabo la boda de Jhonny Rivera y Jenny López en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, escenario que reunió cerca de 300 personas estuvieron. Sin embargo, la atención se centró en que artista como Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso no estuvieron presente durante la celebración.

A lo largo del acto religioso se hizo en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, lugar al que el cantante llegó a bordo de un jeep, mientras que la novia hizo su entrada en un automóvil clásico con su papá. Imágenes que se compartieron en redes sociales, donde sus seguidores expresaron varios mensajes de apoyo.

Puedes leer: Él es el invitado a la boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez

De igual forma, después de la misa se hicieron virales los videos donde Jhonny Rivera y Jenny López hicieron su primer baile juntos, mientras el hijo del artista Andy Rivera fue el encargado de cantar la canción en dicho momento. Sin embargo, muchos de sus seguidores especularon por la inasistencia de algunos colegas.

Por lo cual, por medio de sus historias Jhonny decidió pronunciarse en sus redes sociales y comentar la verdad de lo ocurrido, en donde aclaró que todos los artistas mencionados se encontraban invitados, pero diferentes circunstancias no permitieron su asistencia en la boda.

¿Qué dijo Jhonny Rivara por la ausencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Luis Alfonso?

Inicialmente, el cantante explicó que en el caso de Luis Alfonso estaba confirmado en asistir a su boda. Sin embargo, por temas de salud de su esposa decidió no asistir, por otro lado, comentó que tanto Jessi Uribe como Paola Jara, ambos estaban en viaje con su hija y desde un inicio afirmaron que no iban a ir.

Puedes leer: Andy Rivera sorprendió a los invitados al cantar en el primer baile de la boda su padre

De igual forma, explicó que Pipe Bueno no fue a la celebración por un retiro espiritual que tenía y por causa de este no alcanzaba a llegar al lugar de la boda, afirmó Jhonny Rivera en una historia en redes sociales.

“Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso estaba invitado y estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje; él siempre me dijo desde el principio que era imposible, Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir”, dijo.

Recordemos que en la celebración estuvieron otras figuras como es el caso de Arelys Henao, Francy, Alzate, Yeferson Cossio, entre otros. Por otro lado, días después el cantante con su esposa mostraron también los diferentes regalos que le dieron por su compromiso mostrando lo feliz que está por su nuevo paso.

Mira también: Inesperado documento que le hizo firmar Jenny López a Jhonny Rivera antes de ir al altar

