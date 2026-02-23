Andy Rivera sorprendió a los invitados al cantar en el primer baile de la boda su padre

La ceremonia de matrimonio del cantante Jhonny Rivera se llevó a cabo en Pereira con la asistencia de familiares, amigos cercanos y figuras del ámbito artístico. Durante el evento, Andy Rivera participó con una interpretación musical en el primer baile del artista junto a Jenny López, momento que fue registrado por algunos de los asistentes.

El enlace matrimonial se desarrolló en un ambiente privado, con una organización pensada para resaltar los vínculos familiares. La música tuvo un papel central durante toda la jornada, acorde con la trayectoria artística del novio. En ese contexto, la intervención de Andy Rivera tomó relevancia por su significado emocional y por la reacción de los invitados presentes.

Así fue el primer baile de Jhonny Rivera tras su matrimonio

Durante el primer baile de los recién casados, Andy Rivera tomó el micrófono y acompañó el momento interpretantando 'Algo que se quede' del Grupo Niche, con su propio estilo.



La escena ocurrió frente a los asistentes, quienes observaron el gesto como una muestra de cercanía familiar. La interpretación se integró de manera natural al desarrollo de la celebración y fue recibida con aplausos por parte de los invitados.



Las imágenes del momento comenzaron a circular en plataformas digitales poco después de la ceremonia. En los videos se observa a Jhonny Rivera y Jenny López compartiendo el baile, mientras Andy interpreta la canción desde el escenario dispuesto para la orquesta. El registro audiovisual permitió que seguidores del artista conocieran detalles de la celebración.

La boda se llevó a cabo en la capital de Risaralda, ciudad natal del cantante. El evento contó con una decoración sobria y elementos que reflejaron el estilo personal de la pareja. De acuerdo con lo compartido en redes sociales, la ceremonia incluyó espacios dedicados a la música, el baile y la convivencia entre los invitados.

Durante la jornada participaron familiares cercanos y amistades del entorno artístico. La presencia de músicos y colegas del género popular fue uno de los aspectos destacados del evento. La celebración se extendió con presentaciones musicales y momentos destinados a compartir entre los asistentes.

El gesto de Andy Rivera fue comentado en redes sociales por seguidores de ambos artistas. Los mensajes se centraron en el valor familiar del acto y en la importancia de la música dentro de la celebración. Varios usuarios resaltaron la escena como uno de los instantes más representativos del matrimonio.

El matrimonio cerró con una recepción privada, sin pronunciamientos adicionales por parte de los protagonistas. La atención se centró en los momentos compartidos por medio redes sociales, donde el primer baile acompañado por la voz de Andy Rivera quedó registrado como uno de los pasajes centrales de la boda.

