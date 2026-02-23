Extraño secreto del pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López; sorprendió a todos

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López se volvió uno de los eventos más comentados en Colombia en este 2026.

La pareja celebró su matrimonio en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, con una ceremonia que reunió a más de 300 invitados entre familiares, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

Puedes leer: Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada a la boda y sorprendió con mensaje al cantante



¿Cuál fue el detalle en la torta de matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde el momento en que se confirmó la fecha y la noticia de que ambos se darían el “sí” frente al altar, muchos de sus seguidores estuvieron atentos a cada detalle de la celebración. Más allá de la decoración, el lugar o los atuendos de los novios, uno de los elementos que más llamó la atención fue el pastel de bodas, también conocido como torta.

A primera vista, el pastel parecía un diseño elegante y tradicional: de color blanco, grande y pensado para compartir entre los invitados como suele hacerse en una boda. Pero cuando los asistentes y quienes vieron las imágenes en redes sociales se fijaron mejor, descubrieron un detalle que muchos consideraron “adorable” y único.

Lo que más capturó miradas fueron pequeños muñecos comestibles que decoraban el pastel y que representaban a las mascotas de la pareja. Estos muñecos no eran simples adornos: eran figuras que simbolizaban a los animales que ambos consideran parte de su familia, casi como si fueran “hijos” en la relación.

Publicidad

Este toque personal rompió con lo que muchos imaginan como una torta de matrimonio tradicional y provocó reacciones variadas entre los usuarios de redes sociales. Para algunos fue un gesto lleno de ternura y originalidad, porque muestra cuán importante son las mascotas en la vida de la pareja.

Publicidad

Puedes leer: Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?

Para otros fue un detalle curioso que aportó un toque distinto y hasta divertido a esa parte de la celebración. "Divinas tus mascotas, ellas también están viviendo este lindo día. ¡Qué hermosura de torta!"; ¡Divino, sencillo y mágico, con un hermoso toque de humanidad! o "Yo lo veo súper hermoso, tiene lo que más le gusta a ella: su esposo y sus mascoticas. ¡10 de 10! Yo haría lo mismo".

Además del pastel, la ceremonia en Arabia fue muy comentada por lo emotivo del momento, por el número de invitados y porque muchos celebraron que la pareja haya decidido compartir ese instante con quienes les tienen cariño.

Jhonny Rivera, que ya es muy conocido por su carrera en la música popular colombiana y Jenny López, quien también tiene presencia en el medio, vivieron una boda que fue celebrada por varios días en redes sociales.

Mira también: ¿Jenny López espera un hijo de Jhonny Rivera? Revelan que la familia podría agrandarse