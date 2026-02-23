VIDEO: Primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López; así fue la ceremonia

El domingo 22 de febrero de 2026 quedará marcado en el calendario del entretenimiento colombiano como el día en que Jhonny Rivera y Jenny López unieron sus vidas formalmente.

Tras tres años de un noviazgo que nació entre micrófonos y escenarios, la pareja decidió dar el paso definitivo en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el corregimiento de Arabia, en la tierra natal del "Rey del Despecho".

Lo que inicialmente se planeó como una reunión íntima y muy familiar, terminó convirtiéndose en un evento masivo que convocó a más de 350 invitados y a cientos de curiosos que se volcaron a las calles para saludar a los recién casados.



VIDEO matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López

Fiel a sus raíces, Jhonny Rivera sorprendió a todos al arribar a la iglesia no en una limosina lujosa, sino en un tradicional vehículo yip, un símbolo de la cultura cafetera que desató aplausos entre los asistentes.



Por su parte, la novia, Jenny López, llegó minutos después en un carro antiguo conducido por su padre, Carlos, quien la entregó en un altar decorado meticulosamente con flores blancas que hacían juego con el velo y el vestido de la intérprete.

Dentro del recinto, la atmósfera era de total emoción. Jhonny esperaba impaciente junto a su madre, María Valencia, mientras figuras cercanas como su hijo, el también cantante Andy Rivera, observaban el momento del "sí".

El apoyo de los fanáticos fue tal que el artista decidió que la ceremonia fuera abierta para quienes quisieran acompañarlos, lo que generó una caravana festiva que se desplazó desde la iglesia hasta el lugar de la recepción.

¿Cómo fue la fiesta de matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

La celebración posterior no escatimó en detalles ni en talento. En una zona rural de Pereira, el círculo más cercano de los esposos Rivera López disfrutó de una velada animada por la Orquesta Las Estrellas y el reconocido DJ Alex Sensation.

Entre la lista de invitados destacaron figuras de la música popular como Francy, conocida como "La voz popular de América", y Jhon Álex Castaño, quienes brindaron por la felicidad de la pareja.

A pesar de las constantes menciones en redes sociales sobre la diferencia de edad de 30 años, la pareja se mostró más sólida que nunca.

Incluso, se confirmó que para dar total transparencia a su unión, Jenny López decidió firmar capitulaciones, una medida que ella misma calificó como "lo correcto" ante las preguntas de sus seguidores.

¿A dónde se irán de luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

Si la boda fue espectacular, el viaje de bodas promete ser una verdadera travesía cinematográfica. Jhonny y Jenny tienen planeado un tour que incluye destinos exóticos y lujosos.

La hoja de ruta comienza en las Islas Maldivas, para luego saltar al continente africano, específicamente a Kenia, donde visitarán Nairobi y realizarán un safari.

Pero la aventura no termina allí; la pareja también tiene en la mira disfrutar de los paisajes de Capadocia en Turquía y cerrar con broche de oro en los rascacielos de Dubái.

Este cierre de capítulo como novios y comienzo como esposos es el resultado de una historia que comenzó cuando Jenny era una fan que acompañaba a su padre a los conciertos en el Cauca y terminó convirtiéndose en la corista y, finalmente, en la esposa del artista.

Con la bendición de su familia y el cariño de un pueblo que salió a escoltarlos, los Rivera López comienzan ahora su vida de casados bajo el sol de los destinos más exclusivos del planeta.

