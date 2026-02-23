Jenny López compartió emotivas palabras tras su boda con Jhonny Rivera: ¿lo hizo llorar?

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, el corregimiento de Arabia, en Pereira, se convirtió en el epicentro del entretenimiento colombiano con la unión matrimonial de Jhonny Rivera y Jenny López, al punto que esta última después de su unión, decidió compartir un emotivo mensaje sobre su relación.

Lo que inició como un noviazgo de tres años nacido entre escenarios, culminó en una ceremonia masiva en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde la pareja reafirmó su compromiso ante más de 350 invitados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Jenny López ante el tema de edad de su pareja.

Tras dar el "sí", salió a la luz un video en el que Jenny López expresó un emotivo discurso frente a los asistentes, dejando claro que su vínculo trasciende lo superficial. “Te elijo porque nuestro amor no nació del interés ni de la edad, ni siquiera de lo material. Sino que de algo mucho más profundo. Nació de lo real”, manifestó la cantante conmoviendo a los presentes.



Por otro lado, Jenny enfatizó que el sentimiento que los une no se puede cuantificar de forma convencional. “Contigo aprendí que el amor verdadero no se explica, se vive. Que no se mide ni en años, ni en cuentas, sino en respeto y complicidad”, añadió, agradeciendo al "Rey del Despecho" por enseñarle que la verdadera riqueza reside en el corazón y por ser su compañero de vida.

¿Qué más se conoció de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

De igual forma, se conoció que la ceremonia no escatimó en detalles auténticos. Al punto que Jhonny Rivera, fiel a sus raíces, arribó a la iglesia en un tradicional vehículo yip, mientras que Jenny llegó en un carro antiguo conducido por su padre. Entre los invitados destacaron figuras de la música popular como Andy Rivera, Jhon Alex Castaño, Francy y Arelys Henao, quienes celebraron el fin de la soltería del artista.

Incluso hubo espacio para el humor, ya que los internautas recordaron la famosa canción de Jhonny donde aseguraba que se casaría al cumplir los 80 años. Aunque el cantante está lejos de esa edad, su matrimonio demostró que las promesas hechas en canciones pueden romperse por amor.

Tras el festejo, la pareja ya tiene la mirada puesta en un tour internacional de lujo. Su luna de miel incluirá destinos exóticos como las Islas Maldivas, un safari en Kenia, los paisajes de Capadocia en Turquía y los rascacielos de Dubái, dando inicio así a su nueva vida como esposos.

