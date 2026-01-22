Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?

El inicio del año trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre el municipio de Soacha y la capital colombiana.

Sin embargo, lo que legalmente es un incremento fundamentado en decretos oficiales, en las calles se ha traducido en un clima de intolerancia y agresiones físicas contra los transportadores, quienes enfrentan el descontento de los usuarios ante los nuevos precios del pasaje autorizados desde mediados de enero.

El crecimiento de Bogotá hacia sus periferias ha convertido a municipios como Soacha, Mosquera y Funza en arterias vitales para la fuerza laboral y estudiantil de la región.



Para quienes residen en el sur de la ciudad, el uso de colectivos y buses tradicionales sigue siendo una herramienta de movilidad esencial, complementando sistemas como TransMilenio y el SITP. No obstante, este 2026 arranca con una nueva realidad económica en los paraderos.

¿Cuánto cuesta el pasaje Bogotá-Soacha?

El marco jurídico que respalda estos cambios se divide en dos frentes. Por un lado, el transporte urbano dentro del municipio se rige por el Decreto 003 del 13 de enero de 2026, emitido por la Alcaldía de Soacha.

Por otro lado, los recorridos que conectan a Soacha con Bogotá fueron establecidos mediante el Acuerdo de Junta Directiva N.º 001 de la Agencia Regional de Movilidad, documento publicado el pasado 9 de enero de 2026.

De acuerdo con las fuentes, las tarifas establecidas para el corredor Soacha-Bogotá y viceversa presentan variaciones según el horario y el día de la semana:

Lunes a sábado (horario diurno, de 6:00 a.m. a 6:59 p.m.): El valor del pasaje es de $3.300 pesos.

Domingos, festivos y horario nocturno (de 7:00 p.m. a 5:59 a.m.): La tarifa se incrementa a $3.400 pesos.

Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que, para que este cobro sea legal y exigible, los vehículos deben portar obligatoriamente las calcomanías oficiales que informan el nuevo valor. Sin este distintivo, el cobro de la nueva tarifa no estaría debidamente señalizado según las normativas vigentes.

A pesar de que el incremento cuenta con el respaldo de las autoridades, la implementación ha sido caótica en términos de convivencia ciudadana. Según relatan las fuentes, se han reportado múltiples casos de agresiones hacia los conductores y daños a la propiedad privada.

Algunos transportadores han denunciado situaciones donde los pasajeros, molestos por el alza, han arremetido contra los vehículos a patadas, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores.

"El llamado es a los usuarios para que entiendan que no es cosa nuestra, ya estamos autorizados", manifestó uno de los afectados a los medios locales, intentando calmar la tensión que se vive en las rutas nocturnas.

