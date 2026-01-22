Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ CAE EN BROMA
NOMINACIONES PREMIOS OSCAR
CIERRE DE BANCO AGRARIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?

Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?

Nuevas medidas rigen la conexión Soacha-Bogotá este 2026. Entre decretos y tensiones, la movilidad enfrenta desafíos que ya dejan marca en las vías y los paraderos.

Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?
Así quedaron las nuevas tarifas de transporte entre Soacha y Bogotá, ¿golpe al bolsillo?
Foto: Alcaldía de Soacha y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

El inicio del año trae consigo un ajuste significativo en el costo de vida para los miles de ciudadanos que se desplazan diariamente entre el municipio de Soacha y la capital colombiana.

Sin embargo, lo que legalmente es un incremento fundamentado en decretos oficiales, en las calles se ha traducido en un clima de intolerancia y agresiones físicas contra los transportadores, quienes enfrentan el descontento de los usuarios ante los nuevos precios del pasaje autorizados desde mediados de enero.

Puedes leer: Anuncian cierre de Banco Agrario en marzo, ¿no podrás retirar dinero?

El crecimiento de Bogotá hacia sus periferias ha convertido a municipios como Soacha, Mosquera y Funza en arterias vitales para la fuerza laboral y estudiantil de la región.

Para quienes residen en el sur de la ciudad, el uso de colectivos y buses tradicionales sigue siendo una herramienta de movilidad esencial, complementando sistemas como TransMilenio y el SITP. No obstante, este 2026 arranca con una nueva realidad económica en los paraderos.

Te puede interesar

  1. Cuáles son los impuestos nuevos en Colombia este 2026; conoce los plazos
    Cuáles son los impuestos nuevos en Colombia este 2026
    Foto: Labs.google
    Economía

    Cuáles son los impuestos nuevos en Colombia este 2026; conoce los plazos

  2. Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    /Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

¿Cuánto cuesta el pasaje Bogotá-Soacha?

El marco jurídico que respalda estos cambios se divide en dos frentes. Por un lado, el transporte urbano dentro del municipio se rige por el Decreto 003 del 13 de enero de 2026, emitido por la Alcaldía de Soacha.

Por otro lado, los recorridos que conectan a Soacha con Bogotá fueron establecidos mediante el Acuerdo de Junta Directiva N.º 001 de la Agencia Regional de Movilidad, documento publicado el pasado 9 de enero de 2026.

Publicidad

Puedes leer: Los beneficios que aliviarán el bolsillo de usuarios de TuLlave y TransMiPass en 2026

De acuerdo con las fuentes, las tarifas establecidas para el corredor Soacha-Bogotá y viceversa presentan variaciones según el horario y el día de la semana:

Publicidad

  • Lunes a sábado (horario diurno, de 6:00 a.m. a 6:59 p.m.): El valor del pasaje es de $3.300 pesos.
  • Domingos, festivos y horario nocturno (de 7:00 p.m. a 5:59 a.m.): La tarifa se incrementa a $3.400 pesos.

Te puede interesar

  1. Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    /Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

  2. Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
    Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
    Foto: IA
    Información de servicio

    Devolución del IVA 2026: fechas clave, requisitos y quiénes siguen recibiendo el subsidio

Es fundamental que los usuarios tengan en cuenta que, para que este cobro sea legal y exigible, los vehículos deben portar obligatoriamente las calcomanías oficiales que informan el nuevo valor. Sin este distintivo, el cobro de la nueva tarifa no estaría debidamente señalizado según las normativas vigentes.

A pesar de que el incremento cuenta con el respaldo de las autoridades, la implementación ha sido caótica en términos de convivencia ciudadana. Según relatan las fuentes, se han reportado múltiples casos de agresiones hacia los conductores y daños a la propiedad privada.

Algunos transportadores han denunciado situaciones donde los pasajeros, molestos por el alza, han arremetido contra los vehículos a patadas, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores.

"El llamado es a los usuarios para que entiendan que no es cosa nuestra, ya estamos autorizados", manifestó uno de los afectados a los medios locales, intentando calmar la tensión que se vive en las rutas nocturnas.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Servicio

Soacha

salario mínimo

Colombia

Noticias