Anuncian cierre de Banco Agrario en marzo, ¿no podrás retirar dinero?

El próximo lunes 23 de marzo, el sistema financiero colombiano experimentará una pausa obligatoria en su atención presencial. El Banco Agrario de Colombia, una de las entidades con mayor presencia en el territorio nacional, ha confirmado que cerrará las puertas de todas sus sucursales en el país.

Esta medida, que responde a un marco legal vigente, impedirá que los clientes realicen trámites tradicionales de manera directa en las ventanillas de las oficinas físicas.

La noticia ha generado diversos interrogantes entre los usuarios, especialmente aquellos que dependen de la atención en oficina para sus operaciones diarias.



Sin embargo, este cese de actividades no es un evento aislado ni fortuito, sino que está fundamentado en el calendario de feriados bancarios establecido para el año 2026,.

¿Por qué cierran los bancos este lunes 23 de marzo?

El motivo detrás de este cierre masivo es la conmemoración del Día de San José. Aunque la festividad religiosa se sitúa originalmente el 19 de marzo, la normativa colombiana, bajo la Ley Emiliani, traslada el descanso al lunes posterior.

El objetivo primordial de esta ley, aprobada por el Gobierno Nacional, es fomentar los fines de semana largos para incentivar el descanso de los trabajadores y promover el turismo interno en las diversas regiones del país.

Como resultado, tanto el Banco Agrario como el resto de las entidades financieras del país acatan esta disposición, suspendiendo servicios presenciales como retiros por ventanilla, consignaciones, pagos de créditos o cualquier tipo de asesoría personalizada en sede,.



¿Dejarán de funcionar los canales virtuales de los bancos el 23 de marzo?

A pesar del cierre de las instalaciones físicas, la operatividad financiera no se detendrá por completo. Para mitigar la incertidumbre de los clientes que necesiten gestionar su dinero durante el puente festivo, el Banco Agrario ha recordado que sus canales virtuales permanecerán activos las 24 horas.

Los usuarios podrán valerse de la tecnología para realizar casi cualquier operación que no requiera estrictamente de un asesor físico. Según las fuentes, estas son las herramientas disponibles:

Banca virtual y aplicación móvil: A través de estos portales, los clientes tienen la facultad de consultar saldos en tiempo real, efectuar transferencias entre cuentas propias o a terceros, y realizar el pago de servicios públicos y privados sin salir de casa,.

Cajeros automáticos: Para quienes requieran dinero en efectivo, la red de cajeros electrónicos estará plenamente operativa en todo el territorio nacional, permitiendo retiros, consultas y transferencias básicas.

Para quienes requieran dinero en efectivo, la red de cajeros electrónicos estará plenamente operativa en todo el territorio nacional, permitiendo retiros, consultas y transferencias básicas. Corresponsales bancarios: Estos puntos de atención, ubicados estratégicamente en comercios y tiendas de barrio, funcionarán de acuerdo con el horario de atención de cada establecimiento, ofreciendo una alternativa para pagos y retiros básicos.

Es fundamental que los clientes del Banco Agrario planifiquen sus movimientos financieros con antelación.

Dado que no se podrá realizar nada de manera presencial durante el 23 de marzo, se recomienda adelantar los pagos de cuotas de crédito o trámites de documentos que venzan en esa fecha para evitar posibles recargos o inconvenientes administrativos.

Este tipo de cierres, aunque programados, suelen generar dudas sobre la disponibilidad de subsidios o gestiones de patrimonio.

Por ejemplo, en el contexto de 2026, existen procesos activos como la verificación de beneficiarios de la Renta Ciudadana o dudas sobre la gestión de cuentas tras el fallecimiento de un titular, trámites que, si bien pueden consultarse en línea, requieren de atención física para ciertos procesos legales.