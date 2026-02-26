Publicidad

Joven se ilusiona con cita virtual y termina robado en Bogotá; un cóctel lo hizo caer

Lo que parecía una cita común terminó en una denuncia por robo en Bogotá. El joven contó cómo pasó de una conversación en app a vivir una pesadilla.

La conoció en una app de citas, se confió y acabó robado
Kevin Albarracín, joven estafado
Foto: captura de video de Caracol Televisión
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

Un joven en Bogotá vivió una experiencia perturbadora después de concertar un encuentro con una mujer que conoció en una aplicación de citas. Lo que comenzó como una conversación virtual tranquila y prometedora terminó transformándose en una situación inesperada que lo dejó en estado de shock.

Según contó en entrevista con Noticias Caracol, la cita tomó un rumbo completamente distinto al que imaginaba, convirtiéndose en un episodio de angustia y temor que hoy relata como una advertencia para quienes usan este tipo de plataformas.

Puedes leer: Citaron a un turista ruso por una app, le quitaron todo y acabaron con su vida en una finca

Kevin Albarracín, joven víctima de robo por una app de citas en Bogotá

La víctima, identificada como Kevin Albarracín, contó que la relación con la mujer empezó hace unas semanas cuando conectaron por medio de la plataforma. Primero intercambiaron mensajes en la app, luego siguieron la conversación por WhatsApp y finalmente acordaron verse en persona.

Ahora bien, el día del encuentro, ambos se encontraron de forma casual cerca de donde él estaba trabajando. Según Kevin, ella siempre insistía en verse, pese a que él le decía que tenía ocupaciones.

Publicidad

Al terminar la reunión, Kevin Albarracín pagó la cuenta y ambos abordaron un taxi que los recogió en la esquina. Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta cuando el conductor del auto, presuntamente cómplice de la mujer y ella comenzaron a actuar de forma violenta.

“Cuando hago una llamada y vuelvo, ella tenía un Gatorade que había comprado y ya estaba servido. A los cinco minutos, yo pagué la cuenta y nos fuimos a un taxi que nos recogió en la esquina. Ese taxista era cómplice de ella”.

Puedes leer: Actor mexicano fue robado en Bogotá tras conocer mujeres por una app; las llevó al hotel

Según relató el joven, el conductor sacó un arma blanca y lo amenazó: “Me empezaron a decir que les entregara todas mis cosas, que no fuera a gritar y que mirara para abajo”.

Durante el trayecto, lo despojaron de sus pertenencias: un iPad que utilizaba para estudiar, un iPhone 17 Pro Max y todas las tarjetas que llevaba en su billetera.

Después de aproximadamente 40 minutos de tensión, lo dejaron abandonado en el sector de Colina Campestre, sin sus objetos y en una situación de vulnerabilidad.

Mira también: Estafa con influencers: qué hacer y a dónde acudir para denunciar

