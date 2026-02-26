Joven se ilusiona con cita virtual y termina robado en Bogotá; un cóctel lo hizo caer

Un joven en Bogotá vivió una experiencia perturbadora después de concertar un encuentro con una mujer que conoció en una aplicación de citas. Lo que comenzó como una conversación virtual tranquila y prometedora terminó transformándose en una situación inesperada que lo dejó en estado de shock.

Según contó en entrevista con Noticias Caracol, la cita tomó un rumbo completamente distinto al que imaginaba, convirtiéndose en un episodio de angustia y temor que hoy relata como una advertencia para quienes usan este tipo de plataformas.

Kevin Albarracín, joven víctima de robo por una app de citas en Bogotá

La víctima, identificada como Kevin Albarracín, contó que la relación con la mujer empezó hace unas semanas cuando conectaron por medio de la plataforma. Primero intercambiaron mensajes en la app, luego siguieron la conversación por WhatsApp y finalmente acordaron verse en persona.



Ahora bien, el día del encuentro, ambos se encontraron de forma casual cerca de donde él estaba trabajando. Según Kevin, ella siempre insistía en verse, pese a que él le decía que tenía ocupaciones.



"Quería verme, y yo le decía que tenía trabajos y demás. Justo hoy vine a hacer un trabajo con una compañera, yo le dije que estaba por la zona y ella me dijo que nos viéramos un rato”. Contó Kevin.

Decidieron pasar un rato juntos y se dirigieron a un bar en el sector de Galerías. Allí consumieron licor y conversaron de manera aparentemente normal.

Al terminar la reunión, Kevin Albarracín pagó la cuenta y ambos abordaron un taxi que los recogió en la esquina. Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta cuando el conductor del auto, presuntamente cómplice de la mujer y ella comenzaron a actuar de forma violenta.

“Cuando hago una llamada y vuelvo, ella tenía un Gatorade que había comprado y ya estaba servido. A los cinco minutos, yo pagué la cuenta y nos fuimos a un taxi que nos recogió en la esquina. Ese taxista era cómplice de ella”.

Según relató el joven, el conductor sacó un arma blanca y lo amenazó: “Me empezaron a decir que les entregara todas mis cosas, que no fuera a gritar y que mirara para abajo”.

Durante el trayecto, lo despojaron de sus pertenencias: un iPad que utilizaba para estudiar, un iPhone 17 Pro Max y todas las tarjetas que llevaba en su billetera.

Después de aproximadamente 40 minutos de tensión, lo dejaron abandonado en el sector de Colina Campestre, sin sus objetos y en una situación de vulnerabilidad.

