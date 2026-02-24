Bancolombia emite nuevo comunicado sobre fallas en la app, ¿ya funciona?

Todo comenzó en la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Bancolombia inició un mantenimiento programado que buscaba modernizar sus sistemas.

El plan era simple: una actualización rutinaria para que todo funcionara mejor, pero el reloj marcó más de 24 horas de desconexión y los usuarios terminaron en un laberinto digital.



¿Ya funciona la app Bancolombia?

Después de un inicio de semana bastante movido, Bancolombia anunció que alrededor de las 6:00 a. m. de este 24 de febrero todos sus servicios se encuentran totalmente disponibles.

Tras los intensos trabajos para corregir el inconveniente técnico generado por un proveedor externo durante el proceso de modernización, la estabilidad ha vuelto a los canales de la entidad.



El banco envió un mensaje de tranquilidad a sus usuarios confirmando que los ajustes realizados funcionaron correctamente y ya es posible usar todas sus plataformas con normalidad.

Además, para quienes tuvieron dudas o sustos con sus saldos y movimientos, la entidad aseguró que evaluarán cada caso en detalle y, si algún cliente se vio afectado económicamente, le devolverán lo que corresponda, valorando profundamente la paciencia y confianza de sus usuarios durante este bache tecnológico.

Los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios.



Evaluaremos cada caso en detalle y si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde.



Valoramos tu paciencia y confianza.



ʘ˧ — Bancolombia (@Bancolombia) February 24, 2026

¿Qué hay detrás del fallo en la App Bancolombia?

Lo que debía ser una mejora rápida se transformó en un dolor de cabeza cuando un componente de un proveedor externo decidió no colaborar, provocando una falla técnica que obligó a frenar todo el proceso antes de terminarlo.

Si intentaste entrar a la App y te encontraste con la puerta cerrada, no estás solo. La entidad decidió apagar temporalmente sus servicios digitales y físicos para intentar una estabilización profunda, priorizando la recuperación total de la plataforma sobre la marcha a medias.

A pesar del caos visual en las pantallas, el banco ha sido enfático: tus ahorros no están en riesgo.

No se trata de un problema de vulnerabilidad informática ni de ataques externos; la información y la plata de los clientes están bajo llave y protegidas, tratándose netamente de un tropiezo en la infraestructura técnica durante su modernización.

Uno de los puntos que más ha encendido las redes sociales es la aparición de movimientos con nombres curiosos como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM”.

Si ves esto en tu historial, no entres en pánico. El banco aclaró que estas etiquetas corresponden a compras o retiros que tú mismo realizaste con tu tarjeta débito, ya sea física o virtual, y que el sistema los registra así debido a la intermitencia actual. Si aun así algún número no te cuadra, la recomendación oficial es usar la sucursal telefónica para salir de dudas.

¿Y qué pasó con la plata de los "Bolsillos"? Muchos usuarios reportaron con susto que sus ahorros separados habían desaparecido. La explicación es más lógica de lo que parece: la App ahora muestra un saldo total que suma lo que tienes disponible más lo que guardaste en tus bolsillos.

Además, si realizaste un pago o transferencia por un monto mayor al que tenías en tu cuenta principal, el sistema, en un acto de "auxilio" automático, tomó dinero de tus bolsillos para completar la transacción y evitar que el pago rebotara.

Mientras los ingenieros trabajan sin descanso para que la App vuelva a la vida, hay formas de seguir moviendo tu plata sin morir en el intento. No todo está bloqueado.