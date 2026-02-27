Preocupante hallazgo de la mujer armada capturada durante un evento de Paloma Valencia

Este 26 de febrero durante un acto de campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia en el municipio de Honda, Tolima, ante esto la Policía Nacional tomó la decisión de capturar a una mujer, la cual tenía un arma de fuego y varias sustancias psicoactivas en su poder.

Blu Radio informó que este suceso ocurrió mientras la integrante del Centro Democrático participaba en una campaña en el parque José León Armero acompañada del expresidente Álvaro Uribe Vélez y otro grupo de políticos. Información se conoció que se detectó la presencia de una mujer sospechosa.

De igual forma, se conoció que el esquema de la precandidata detectó la presencia de esta mujer, quien se encontraba grabando el acto con su teléfono celular. Sin embargo, al evidenciar que este no estaba funcionando decidieron abordarla.



Por lo cual, Holman Guevara, director del Centro Democrático explicó que: “Había una seguridad muy importante. Yo creo que la seguridad cumplió con su función. Una señora se acerca con el celular, tratando de dar a entender que estaba grabando el evento y empezó a aproximarse. El de seguridad identifica que no está grabando, entonces dan la orden de intervenirla”

¿Qué se le encontró a la mujer capturada durante el evento de Paloma Valencia?

Una vez las autoridades comenzaron a revisar a la mujer encontraron en su poder un arma tipo pistola, presuntamente calibre 25 o 22, con cinco cartuchos y sin el respectivo permiso para porte. Así mismo, esta tenía en su poder sustancia psicoactiva.

Por lo cual, esta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones” y se encuentra en proceso de legalización de captura, la cual se dio de forma discreta que ni Paloma Valencia o Álvaro Uribe se percataron.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sería funcionaria del INPEC en calidad de dragoneante y, según la información preliminar, se encontraba de vacaciones. La institución aclaró que su presencia en el evento obedecía a una actuación estrictamente personal y ajena a cualquier misión oficial.

Sumado a esto, la institución reveló que no tenía conocimiento previo de que esta iba a asistir a la actividad política e iniciará todo el proceso disciplinario correspondiente, respetando el debido proceso, una vez se defina su situación jurídica.

Ante este hecho el Centro Democrático resaltó la importancia de brindar mayor garantías de seguridad para las actividades de campaña en medio de los procesos electorales.

