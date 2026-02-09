Publicidad

Paloma Valencia habla de los "kilitos de más" que ganó en los últimos años

Paloma Valencia habla de los “kilitos de más” que ganó en los últimos años

Una imagen mostrada en El Klub de La Kalle avivó la conversación sobre su cambio físico y puso el tema sobre la mesa, lo que llevó a la senadora a responder sin rodeos.

Paloma Valencia habla sobre su amento de peso en El Klub de La Kalle
Paloma Valencia, senadora
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Durante una entrevista concedida a El Klub de la Kalle, la senadora Paloma Valencia abordó distintos temas de su vida política y personal.

Sin embargo, fue en medio de la conversación cuando surgió un asunto que generó comentarios posteriores: su cambio físico y el aumento de peso, un tema que fue tratado de manera directa por los presentadores y respondido por ella sin evasivas.

Puedes leer: María Fernanda Cabal sale del Centro Democrático; inconforme con Paloma Valencia

¿Por qué Paloma Valencia subió de peso?

El tema aparece cuando los entrevistadores le muestran una caricatura del caricaturista Matador, en la que se hace una burla sobre su peso. Ante esa imagen, Paloma Valencia reaccionó con una respuesta que marcó el inicio de ese segmento de la entrevista.

En sus palabras, señaló: “El problema mío se arregla con dieta” y de inmediato contrastó esa situación con lo que ella considera defectos más profundos en otras personas, afirmando que hay fallas que, según su criterio, “no se arreglan”, en alusión a aspectos morales.

Tras esa primera reacción, los presentadores avanzaron con una pregunta directa sobre su apariencia física. Fue entonces cuando Paloma Valencia explicó las razones de su aumento de peso, ubicando el tema en el contexto de su actividad política reciente.

La senadora indicó que el cambio se relaciona con el estrés y el cansancio, especialmente durante la campaña, y con hábitos alimenticios desordenados.

“Por comer desordenado”, explicó, detallando que en muchas ocasiones no desayuna y termina consumiendo lo que está disponible durante largas jornadas de trabajo.

En ese mismo momento de la entrevista, la senadora ejemplificó su rutina diciendo que a veces acaba comiendo “las papas que le dan en la reunión” o “la empanadita”, dejando ver que no se trata de una situación planificada, sino de las dinámicas propias de su agenda.

Luego de esa aclaración, Paloma amplió la conversación hacia una reflexión más política. En ese mismo tramo final de la entrevista, afirmó que el país no necesita “presidentes bonitos”, dejando claro que su aspiración no es cumplir con estándares estéticos.

Puedes leer: Daniel Daza revela quién podría quedar como Presidente de Colombia en 2026: "Ventaja"

“Yo no quiero ser Señorita Colombia, quiero ser Presidenta”, dijo, enfatizando que lo importante para ella es que quien gobierne “trabaje, sea honrado y haga que las cosas pasen”, más allá de la imagen.

Finalmente, el momento cerró con un tono más distendido. Mientras los presentadores le ofrecían crispetas, la senadora hizo una broma sobre el tema, restándole dramatismo a la situación.

“Una talla más, una talla menos”, comentó, dando por terminado el intercambio sobre su peso dentro de la entrevista.

